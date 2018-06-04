Європейська Україна: Портников сказав, скільки потрібно часу суспільству

Для того, щоб українське суспільство стало по-справжньому європейським, має пройти близько 100 років.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников, відзначивши, що позитивно налаштований щодо майбутнього України.

"Для того, щоб домогтися економічних успіхів в цій країні, дійсно потрібно 20-25 років. Щоб все змінилося ментально, потрібно майже століття", - заявив Портников.

"Жити в нових економічних і моральних умовах, які ще тільки створюються, зможуть діти людей, які зараз приходять в життя в нових економічних умовах (тобто діти тих, кому зараз 23-30 років). Вони можуть вчитися в новій школі, дивитися інше телебачення, читати інші сайти, інакше подорожувати по світу, ніж їхні батьки, і це їх дуже змінить. і це для мене абсолютно очевидно", - розповів публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников також назвав єдиний спосіб для повернення Криму.