"Європейська Солідарність" зажадала негайного розслідування нападу на Балуха
Партія "Європейська Солідарність" висловила занепокоєння нападом на колишнього політв’язня Кремля та активіста Володимира Балуха та зажадала негайного розслідування цього злочину.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили. Зазначається, що йогожиття перебуває під загрозою. Наводимо повний текст:
"Ми серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля та активіста нашої партії Володимира Балуха.
Володимир Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий.
Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані.
Тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм.
Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину.
Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ.
Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Балуха побили у Києві в ніч на 8 вересня. Він перебуває у лікарні у важкому стані.