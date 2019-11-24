"Європа все ближче!" Українці штурмом взяли секонд-хенди. Відео

У декількох містах України натовпи містян, які зібралися під секонд-хендами у день завозу, розбили і ледь не виламали двері під час відкриття магазинів.

Очевидці показали в мережі відео таких штурмів у Харкові та Рівному. Ролики опубліковані в Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що подібні атаки на секонд-хенди стали звичними.

У Рівному люди штурмували секонд-хенд Скриншот із відео

"Харків, кінець листопада 2019 року. Новий завіз у секонд", – повідомляє канал "Харків 1654".

"Європа все ближче і ближче! У Рівному підлітки штурмом взяли секонд-хенд. Рівень доходів населення не дозволяє купувати хороші і нові речі чи це менталітет?" – передає вже інший канал у Telegram "Нетиповий Харків".

У Харкові люди влаштували велику бійку біля секонд-хенду Скріншот із відео

Водночас на викладених у мережі роликах можна помітити, що люди в натовпах, які штурмують секонди, не виглядають бідно одягненими. Адже відомо, що "поритися" у поношених європейських речах, серед яких зустрічаються і брендові, люблять навіть затяті модники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві покупці штурмували магазин "Світ секонд хенду", щоб першими потрапити на новий завіз товару. Відповідне відео було опубліковано "Новинами-N". Місцеве видання уточнює, що подібна тиснява відбувається щотижня.

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