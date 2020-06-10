Європа відкриває кордони після епідемії коронавірусу, але не для України: куди реально полетіти влітку

Європейців непокоїть мала кількість тестів, які проводять в Україні. Зокрема, у Польщі зробили трохи більше 1 млн тестувань, в Україні – 437 тисяч

Країни Європейського Союзу до кінця червня відкриють внутрішні кордони і скасують обмеження на пересування в межах ЄС, запроваджені на початку березня через епідемію коронавірусу. Громадяни третіх країн, зокрема й України, подорожувати Європою поки не зможуть. Спершу в'їзд дозволять мешканцям тих держав, де епідеміологічна ситуація найбільш сприятлива і вірус іде на спад. Україна в цей список поки не входить. І на це є дві причини.

Коли карантинні обмеження скасують для наших громадян – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Європа відкривається після 3-місячного карантину

Більшість європейських країн скасують проходження кордонів в середині червня. Це означає, що європейцям і жителям країн Шенгенської зони можна буде вільно пересуватися без довідок про наявність коронавірусу та 14-денної самоізоляції. Першими з 15 червня відкриються Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Австрія, Нідерланди й Чехія. Італія, яка постраждала від коронавірусу чи не найбільше, приймає туристів із Шенгенської зони вже з 3 червня.

Але відкриття кордонів не означає, що карантин скінчився або ж його скасували. Обмеження в ЄС лише послаблюють. Носіння маски в усіх громадських місцях, тобто повсюди, а також дотримання соціальної дистанції – є обов'язковим для туристів з усіх країн. За недотримання там передбачені чималі штрафи – від 400 до кількох тисяч євро.

Коли і куди реально буде полетіти влітку

Офіційно міжнародне авіасполучення в Україні відкривається з 15 червня. Уже наступного дня, у вівторок, 16 червня, в аеропорту "Жуляни" анонсують 14 авіарейсів.

Анонс авіаперевезень

Однак жодна з цих країн не підтвердила відкриття кордонів з нами і не скасувала режиму самоізоляції для наших громадян. Власне, як і український уряд. Поки що кожен, хто приїздить з-за кордону, повинен пройти 2-тижневу самоізоляцію.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін не взявся спрогнозувати, скільки саме авіарейсів полетить у день відкриття українського кордону. За його словами, авіаперевізники почали продавати квитки і спостерігають за динамкою. Окрім того, є ще психологічний фактор: пасажир має повірити, що подорож літаком буде безпечною для його здоров'я. Тільки після цього з'явиться певний попит на перельоти.

"Авіаринок у глибокому шоці, з якого виходитиме дуже поетапно і дуже довго. От Lufthansa раніше літала у Франкфурт і Мюнхен 3-4 рази на день, а зараз бачимо заявку – тричі на тиждень. Ryanair раніше виконував 70 рейсів на тиждень, а зараз планує 18 на місяць. Все залежатиме від продажу квитків. Порожніми авіа не літатимуть. Наприклад, минулого тижня МАУ заявив два рейси в Одесу – один 5 червня, інший – наступного дня, 6. Перший полетів, другий скасували через відсутність запиту" – уточнив він.

То коли українці зможуть поїхати за кордон? Більшість експертів вважає, що це відбудеться у серпні. Оптимістичніші прогнози – середина липня. Але поки невідомо, чи вимагатимуть від мандрівників тест на коронавірус, який треба робити перед поїздкою. Такий ризик є, бо кожна країна намагатиметься не допустити "в'їзного ковіду".

Європа поки не планує відкриття кордонів для України

Українські епідеміологи та вчені, які займаються математичним моделюванням прогнозів, вважають, що епідемія в Україні почне йти на спад із середини червня. Відповідно, це має стати позитивним сигналом для ЄС, що українські туристи не несуть загрози зараження.

Досі невідомо, як із нами відновлюватимуть авіасполучення азійські країни. За прогнозами туроператорів, це трапиться не раніше глибокої осені. Наприклад, Qatar Airways анонсує відкриття своїх рейсів із Києвом на кінець жовтня. Більш оптимістичний Єгипет, який планує відкриватися у серпні-вересні.

Точно відомо, що з 1 липня кордон з Україною відкриває Туреччина, Грузія та, можливо, Греція. Однак днями грузини заявили, що в'їзд до них можливий лише за наявності довідки про відсутність коронавірусу. А греки поки що посилаються "на умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах" і остаточно не підтверджують відкриття.

У пресслужбі авіакомпанії МАУ OBOZREVATEL розповіли, що готуються до рестарту польотів, виходячи з міжурядових угод, які укладаються поміж різними державами з відновлення авіасполучення. В період після 15 червня там планують двічі-тричі на тиждень літати в Одесу, Харків, Дніпро і, можливо, у Львів. Серед міжнародних напрямків – це відновлення польотів у Амстердам, Лондон, Париж, Ларнаку, Афіни, Стамбул. І в туристичні країни – Туреччину, Чорногорію, Грецію, Кіпр, Хорватію, Грузію, Іспанію, Албанію.

"Ці країни або вже заявили про готовність приймати українців, або ж планують це зробити найближчим часом. Подальше розширення географії польотів залежатиме від послаблення приймаючих країн з обмежувальних норм. Ми ще плануємо Тель-Авів, Каїр, Баку, Кишинів, Мілан, Відень, Берлін, Барселону. Чекаємо відповідних двосторонніх урядових рішень", – зазначили там.

Щодо вартості квитків, то МАУ пропонуватиме пасажирам "видозмінений, дешевший та простіший базовий тариф". Про конкретні ціни мають розповісти пізніше, перед офіційним запуском польотів.

В чому проблема України

З неофіційних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що європейців непокоїть невелика кількість тестувань на коронавірус на 1 тис. населення в Україні. Зокрема, за майже 3 місяці епідемії у нас провели лише 437 тис. досліджень (станом на 9 червня. – Ред.). Тоді як у тій самій Польщі, яка за розповсюдженням динаміки вірусу і кількістю населення схожа на Україну – станом на вівторок, 9 червня, зробили трохи більше 1 млн.

Рівень тестування у Польщі

Додає оптимізму, що останніми тижнями рівень тестувань в Україні зріс мало не вдвічі і досягнув польського – 10-14 тисяч на добу. Але якщо рівень захворюваності коронавірусом у Західній Європі значно знизився, то в Україні епідемія тільки-тільки почала йти на повільний спад. І це найвідчутніше непокоїть європейців.

"Європейські країни, відкриваючи кордони для туристів, не поспішають приймати саме наших співвітчизників, вважаючи, що епідеміологічна ситуація у країні не стабілізувалася", – зауважив Павло Рябікін.

Отже, в'їзд для українців до країн ЄС відкриється, коли знижуватиметься кількість нових хворих на коронавірус. Про це сказав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, запевнивши, що веде переговори з усіма країнами, які становлять інтерес для українців щодо літніх подорожей.

"У них немає проблем як із довірою до нашої статистики, так і з довірою до кількості проведених нами тестів. Є певний ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення. Ми перебуваємо дуже близько до цього порогу, тому навіть незначне зменшення кількості нових хворих дозволить нам вписатися в ці стандарти і в'їзд для українців буде відкрито", – запевнив він.

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