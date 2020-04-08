Європа почала пом'якшувати карантин через COVID-19: чого чекати Україні та коли відступить коронавірус

Австрія, Данія, Норвегія, Чехія та Литва після Великодніх свят, 12-13 квітня, готуються послабити карантин. У більшості з цих країн його ввели через пандемію коронавірусу за місяць до того – 13-15 березня.

OBOZREVATEL проаналізував, які саме обмеження скасують для європейців і коли на пом’якшення слід чекати Україні.

Австрія

Розпочнімо з Австрії, де епідемія COVID-19 спалахнула в перших числах березня, а вже за два тижні по всій країні ввели жорсткі обмеження на пересування людей. З дому дозволяли виходити лише в трьох випадках: за продуктами, на роботу й надати комусь допомогу. Станом на середу, 8 квітня, у 9-мільйонній державі зафіксовано 12 675 заражених. За останню добу занедужало лише 36 осіб, загальна смертність – 243 людини. Спад захворювання тут почався з 5 квітня. Відтоді кількість тих, хто вилікувався, почала перевищувати чисельність нових інфікованих.

Якщо в Австрії й надалі не фіксуватимуть підвищення заражень, з 14 квітня планують відновити роботу магазинів, чия площа не перевищує 400 кв.м. Водночас на 20 кв.м має бути не більш як один відвідувач.

А з першого травня хочуть дозволити працювати всім магазинам, торговим центрам та перукарням. Люди повинні ходити в масках. Готелі та ресторани залишаться на паузі щонайменше до середини травня. Коли країна відкриє кордони – ще не вирішили, точних планів немає і на період літа.

Карантин у світі через коронавірус

Данія та Норвегія

Данія, яка однією з перших в Європі –13 березня – закрила свої кордони через стрімке поширення коронавірусу, вже за два тижні почала спостерігати зниження кількості пацієнтів. Станом на середу, 8 квітня, тут підтверджено 5071 хворого та 203 смерті. Після Пасхи уряд планує відкрити дитячі садки та школи для учнів 0-5 класів. Більшість занять збираються проводити на вулиці, а в приміщенні все ще зобов'яжуть дотримуватися дистанції. Громадяни потроху повертаються в офіси. Однак церкви, бібліотеки, торгові центри та спортзали не працюватимуть щонайменше до 10 травня.

Про поступове скасування карантину заговорили також і в Норвегії. Дитячі садки відновлять роботу з 20 квітня, початкові та середні школи, а також університети, коледжі та професійно-технічні училища для випускників – через тиждень, з 27 квітня. Тоді ж планують дозволити діяльність перукарням, салонам краси, однак людей все ще просять працювати дистанційно. Станом на середу, 8 квітня, у Норвегії 6 086 інфікованих, загинуло 89 осіб.

Пом'якшення обмежувальних заходів після Великодніх свят анонсували в Литві, а в Чехії вже можна бігати без масок, займатися спортом на вулицях, незабаром планують відкрити частину магазинів. Захворюваність у цих країнах також іде на спад.

Інша Європа та США

Епідемія COVID-19 ущухає в Італії та Іспанії, які ще тиждень тому були лідерами за кількістю заражених та померлих на добу. Зменшення кількості пацієнтів фіксують також у Німеччині, а от Франція, Великобританія, за оцінками епідеміологів, ще не досягли піка. Збільшення чисельності занедужалих підтвердили також і в Нідерландах. В цих державах про скасування карантину поки не говорять. Як і в США, які досі залишаються лідером за кількістю інфікованих – 400 546 людей. За останню добу тут 33,5 тисячі нових випадків. Загалом з початку епідемії померло понад 12 тисяч осіб.

Україна

Дедалі більше нових хворих щодня виявляють також і в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що ми тільки на початку шляху, тому про пом’якшення обмежувальних заходів говорити зарано. У РНБО OBOZREVATEL розповіли, що планувати поступове повернення до звичного життя можна буде лише тоді, коли Україна мине пік захворювання. За прогнозами МОЗ, він може настати 14-15 квітня, але більшість українських вірусологів стверджує, що його варто чекати 23-26 квітня. Після цього можливе зменшення кількості інфікованих, а отже, і послаблення карантину.

"Пік випаде на період після 20 квітня, потім дуже швидко піде на спад. Почне спрацьовувати імунітет, циркуляція вірусу різко знизиться. Як швидко він зростав – так само швидко почне спадати. Плюс сонце, тепло, подовжений світловий день, карантинні заходи спрацювали. Вже у травні епідемія перейде на рівень окремих випадків, можливо, не поодиноких, а десятків. Літо стане етапом перепочинку", – сказав OBOZREVATEL колишній санітарний лікар України Святослав Протас.

Коронавірус

З ним погоджується українська інфекціоністка Алла Мироненко. Вона вважає, що обмеження в Україні можуть почати пом'якшувати після 24 квітня за умови, що ми стримаємо поширення COVID-19.

"В Україні екстраординарна ситуація. Ми впустили 150-170 тисяч заробітчан, які повернулися з найбільш інфікованих країн. От вони, а також ті особи, з якими вони контактували, роблять нам зараз погоду. Якщо цей "ресурс" вичерпається і всі будуть дотримуватися гігієни, дистанції, а в приміщенні – надягати маску, думаю, нам вдасться стримати вірус. Ляшко цими днями сказав, що наші лабораторії недовантаженні зразками на вірус. Це означає, що хворих не так вже й багато. Це вже дуже добрий знак. Дай Боже, щоб так було. Якщо пацієнтів буде мало – карантин послаблять, щоправда, не відразу, а поступово. Я би ще запустила громадський транспорт, але вхід дозволити лише в масках і рукавичках. А от школи відкривати не варто, діти можуть слугувати джерелом поширення збудника", – уточнила інфекціоністка.

Практично всі вірусологи та епідеміологи висловлюють думку, що влітку захворювання відступить через сонячний ультрафіолет, вітер та зменшення скупчення людей в одному місці. До того ж вірус, який "зародився" ще в грудні, почне зменшувати свою циркуляцію через "природну хвилю самої епідемії". За словами інфекціоніста та колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, це означає, що насамперед COVID-19 заразилися найбільш чутливі групи населення, а тепер ця тенденція починає знижуватися.

Водночас епідеміологи не беруться прогнозувати, якою буде осінь, коли коронавірус має повернутися знову. Одні вважають, що він може стати менш агресивним, бо начебто "виконав свою первинну функцію", а інші – що збереже свою динаміку доти, доки на COVID-19 не перехворіє хоча б 30% усього людства. Лише після цього його агресивність почне зменшуватися. Точно відомо, що коронавірус вже ніколи не зникне й буде з нами так само, як і грип.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!