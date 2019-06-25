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"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима

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У вівторок, 25 червня, активісти вийшли на пікет під стіни посольства Австрії в Києві на знак протесту проти підтримки цією країною рішення ПАРЄ про повернення Росії.

Дипвідомство закидали закривавленими псевдокупюрами, передає 24 канал. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кілька десятків протестувальників прийшли з плакатами "Ні реваншу!", "Ні Росії в ПАРЄ!", "Україна воює, Європа капітулює", "Ні продажному ПАРЄ", "Стоп Путін", "Україна не здається".

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Протест під посольством Австрії

Протест під посольством Австрії

24 канал

Далі активісти планують пікетувати посольства й інших європейських країн, які підтримали повернення російської делегації в ПАРЄ. Їхня головна вимога – скасувати скандальну резолюцію.

Маршрут учасників акції виглядає таким чином: посольство Австрії, посольство Німеччини, посольство Вірменії, посольство Норвегії, посольство Італії, посольство Словаччини, посольство Франції, посольство Фінляндії, посольство Нідерландів, офіс Ради Європи.

Протест під посольством Австрії

Протест під посольством Австрії

Укрінформ

Протест під посольством Австрії

Протест під посольством Австрії

24 канал

Протест під посольством Австрії

Протест під посольством Австрії

24 канал

Протест під посольством Австрії

Протест під посольством Австрії

24 канал

"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима
"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима
"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима
"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима
"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима

24 канал

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Теми
Санкції проти РосіїНовини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Щас на Донбассе террористы ВСУ начнут утюжить свои города и посёлки, чтобы напомнить о "российской агрессии".
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Всем принявшим участие в акции активистам уже запрещен въезд в ЕС ))))))))))) Так что не видать им кружевных труселей .как своих ослиных ушей
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ivanov koly
ivanov koly
в Австрии путин пол правительсва скупил.там россеюшку любят, особенно их деньги
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CARGO 100
CARGO 100
ivanov koly, а ты деньги ненавидишь?
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