"Європа капітулювала перед Росією!" У Києві закидали посольство Австрії кривавими грошима

У вівторок, 25 червня, активісти вийшли на пікет під стіни посольства Австрії в Києві на знак протесту проти підтримки цією країною рішення ПАРЄ про повернення Росії.

Дипвідомство закидали закривавленими псевдокупюрами, передає 24 канал. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кілька десятків протестувальників прийшли з плакатами "Ні реваншу!", "Ні Росії в ПАРЄ!", "Україна воює, Європа капітулює", "Ні продажному ПАРЄ", "Стоп Путін", "Україна не здається".

Протест під посольством Австрії 24 канал

Далі активісти планують пікетувати посольства й інших європейських країн, які підтримали повернення російської делегації в ПАРЄ. Їхня головна вимога – скасувати скандальну резолюцію.

Маршрут учасників акції виглядає таким чином: посольство Австрії, посольство Німеччини, посольство Вірменії, посольство Норвегії, посольство Італії, посольство Словаччини, посольство Франції, посольство Фінляндії, посольство Нідерландів, офіс Ради Європи.

Протест під посольством Австрії Укрінформ

Протест під посольством Австрії 24 канал

Протест під посольством Австрії 24 канал

Протест під посольством Австрії 24 канал

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

25 червня в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. За правилами організації повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію України відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

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