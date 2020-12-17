Єврокомісія дозволить продаж вакцин від COVID-19 через 48 годин після схвалення
Віцепрезидент Єврокомісії Маргарит Схінас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від коронавірусу видадуть через 48 годин після схвалення препаратів BioNTech і Pfizer експертами Європейського агентства з лікарських засобів.
Про це він заявив у середу, 16 грудня, під час дебатів у Європарламенті щодо стратегії вакцинації від COVID-19, передає El Pais. Зазвичай цей процес триває два місяці.
"Якщо EMA дозволить вакцину BioNTech/Pfizer у понеділок (21 грудня), комісія готова дозволити її комерціалізацію з надзвуковою швидкістю. Через два дні, хоча іноді це займає два місяці", – сказав Схінас.
Він вважає, що це "стане різдвяним подарунком для всіх європейців".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
компанія Pfizer 13 грудня відправила першу партію вакцини від коронавірусу в США. Вантажівки з 184 275 дозами вирушили із заводу в штаті Мічиган.
Великобританія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.
Американські компанії Pfizer і Moderna почали тестувати свої вакцини проти COVID-19 на дітях від 12 до 18 років.
Під час клінічних випробувань препарату від Pfizer і BioNTech померли шість добровольців. Два учасники отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо.
Генеральний директор німецької компанії BioNTech, яка також займалася розробкою вакцини, припустив, що пандемію вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року.