Єврокомісія дозволить продаж вакцин від COVID-19 через 48 годин після схвалення

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарит Схінас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від коронавірусу видадуть через 48 годин після схвалення препаратів BioNTech і Pfizer експертами Європейського агентства з лікарських засобів.

Про це він заявив у середу, 16 грудня, під час дебатів у Європарламенті щодо стратегії вакцинації від COVID-19, передає El Pais. Зазвичай цей процес триває два місяці.

"Якщо EMA дозволить вакцину BioNTech/Pfizer у понеділок (21 грудня), комісія готова дозволити її комерціалізацію з надзвуковою швидкістю. Через два дні, хоча іноді це займає два місяці", – сказав Схінас.

Він вважає, що це "стане різдвяним подарунком для всіх європейців".

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