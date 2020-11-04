У Європарламенті сказали, як вирішити проблему з КСУ

Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента України Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ).

Про це в інтерв'ю DW, опублікованому 3 листопада, заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон.

"Те, що пропонує президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд... Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної Ради", – сказав Ґалер.

Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що 31 жовтня заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. За приклад варто взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів, вважають вони.

При цьому визнання 27 жовтня КСУ неконституційною кримінальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей в електронних деклараціях фон Крамон назвала "хибним шляхом".

"Певні кола незаконно збагачувалися протягом багатьох років. Громадяни країни мають сподівання на те, що ця практика буде завершена. І значний крок на цьому шляху – це прозорість", – уточнив Ґалер.

Щодо загрози безвізу через рішення КСУ, фон Крамон відповіла так.

"Взагалі-то так би мало бути. Але ніхто з нас – ні Єврокомісія, ні Європейська зовнішньополітична служба, ні ми в Європарламенті – ніхто не хоче карати звичайних людей, людей, які не мають дипломатичних паспортів, за те, що наробили корумповані судді".

Євродепутатка виступила за інші засоби, наприклад, персональні санкції у вигляді заборони на в'їзд суддям КСУ, які підтримали рішення 27 жовтня, або замороження активів олігархів, причетних до цього.

За словами Ґалера, скасування безвізу для громадян України передусім порадувало б Росію.

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