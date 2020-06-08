Єврейська громада України виступила на підтримку Авакова

Єврейська громада України стала на захист міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зазначивши, що МВС на чолі з ним допомагає здійснювати моніторинг проявів антисемітизму в країні.

Крім цього, відомство оперативно реагує на правопорушення на ґрунті релігійної і національної нетерпимості. Відповідну заяву опубліковано на сайті Єврейської конфедерації України.

"Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань", – йдеться в повідомленні.

Єврейська конфедерація України стала на захист Авакова

Крім цього, підкреслюється, що міністр Аваков і його команда професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи єврейські громади та організації про хід та результати розслідувань.

"Однак така злагоджена робота МВС не подобається тим політичним силам в Україні, які хотіли б розхитати ситуацію в країні для здійснення своїх інтересів. І на цій хвилі прийти до влади. Заради цього вони всіляко роздмухують окремі інциденти, які могли трапитися і в будь-якій країні. Однак своєчасна і рішуча реакція керівництва МВС не дає їм можливості здійснити свої плани", – вважають у ЄКУ.

Там зазначили, що підтримують Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. На думку членів конфедерації, робота МВС вселяє впевненість у тому, що єврейська громада України має надійних захисників і прихильників еволюції громадянського суспільства, зокрема, на принципах миролюбності і толерантності, нетерпимості до будь-яких проявів ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі.

"Саме завдяки ефективній діяльності міністра Арсена Авакова ми переконані в тому, що єврейське життя в Україні розвиватиметься і єврейська спадщина буде надійно захищеною від вандалів", – підсумовують у Єврейській конфедерації України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував збір підписів у Верховній Раді за його відставку.