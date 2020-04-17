"Насчет чумы, придет ли она к нам, пока нельзя сказать ничего определенного... Карантины - мера несерьезная. Некоторую надежду подают прививки Хавкина, но, к несчастью, Хавкин в России непопулярен" (А. П. Чехов)

Как же нам нужен сегодня такой человек! Хочется надеяться, что каждая эпоха рождает своих гениев вовремя, чтобы спасти человечество от большой беды.

Одним из гениев XX века был доктор Владимир Аронович Хавкин, пишет Лина Городецкая для detaly.co.il.

Когда разъяренные и испуганные индийцы пришли, чтобы его линчевать, потому что испугались предложенной им прививки, он на глазах у всех ввел вакцину себе. Тогда они поверили ему – и так доктор Хавкин спас Индию от двух страшных эпидемий: чумы и холеры.

Спасение Индии

Сегодня память о Хавкине хранят немногие. Хотя 15 марта человечество могло бы торжественно отметить 160 лет со дня его рождения в Одессе под именем Мордхе-Вольф. Так назвали его родители Аарон и Двора.

Аарон служил учителем в Еврейском казенном училище, где преподавал древнееврейский язык Дувид-Айзик Ландсберг, отец Дворы. Маленький Мордхе-Вольф традиционно пошел в хедер, а затем завершил гимназию в Бердянске, попав туда в рамках пресловутой "процентной нормы". Тогда же его еврейское имя зазвучало на русский манер – Владимир.

Далее Хавкина ждала Швейцария и еще одно новое имя – Вальдемар. Но сперва — учеба в одесском Новороссийском университете и увлеченность революционными идеями: Владимир Хавкин вошел в круги народовольцев, за что его то изгоняли из университета, то принимали обратно. Его даже арестовали. К счастью, его революционное горение несколько угасло, когда народовольцы перешли к терактам и в Одессе убили генерала Стрельникова.

Хавкин оставил политическую деятельность, посвятив себя науке. Но для молодого еврейского ученого Россия-матушка была лишь мачехой. Хавкин был ограничен в возможности заниматься научными исследованиями, хотя и слыл одним из наиболее одаренных студентов. Не скрывая причины, университетское руководство предложило ему принять православие – но он отказался и сделал карьеру в другой стране. Когда знаменитый микробиолог и физиолог Илья Мечников получил предложение работы в Лозанне, его ученик Хавкин последовал за ним. А еще через год он нашел работу в Париже, став сотрудником института Пастера.

К этому времени главной темой всех научных исследований молодого ученого стало изобретение вакцин для защиты человечества от страшных инфекционных болезней, которые косили людей. Лабораторные опыты, многочасовые расчеты, эксперименты…Кроме блестящих способностей, Хавкина отличало огромное трудолюбие. Ему было 32 года, когда кропотливый труд увенчался успехом. Появилась вакцина против холеры!

18 июля 1892 года Хавкин провел первый опыт на себе, проверив безопасность вакцины. Затем несколько близких друзей из эмигрантов-народовольцев согласились на вакцинирование. В те годы это был очень мужественный поступок.

Он мог спасти жителей Туркменистана от тяжелой эпидемии холеры, мог помочь во время вспышек этой страшной болезни испанцам и французам. Нужно было только принять предложение Хавкина использовать вакцину! Но консервативное общество никак не могло согласиться на столь странный эксперимент, и он повсюду получал отказ. "Это слишком хорошо, чтобы быть правдой" – так сказал знаменитый бактериолог Роберт Кох, узнав об открытии противохолерной вакцины.

Зато в Англии поверили в эффективность открытия Хавкина. Холера, которая разгулялась в Индии, выкашивала целые деревни, сотни тысяч человек стали ее жертвами. Британское правительство направило туда Владимира Хавкина, дав ему статус государственного бактериолога, но там его не ждали с распростертыми объятиями. Шел 1893 год, и если просвещенная Европа не очень поверила в эффективность новой вакцины против холеры, то почему простые индийцы должны были доверять незнакомому белому пришельцу?

И все-таки он завоевал доверие местного населения. Наладив производство вакцины, он лично занимался прививками. Вместе со своими помощниками вакцинировал более сорока тысяч человек. И болезнь пошла на убыль! Практически та же противохолерная вакцина в улучшенном варианте существует до сих пор.

Следующее испытание не заставило себя долго ждать. Спустя три года, в 1896 году страшная эпидемия чумы началась в Бомбее. И вновь в борьбу вступил Владимир Хавкин. Он создал первую в мире противочумную вакцину, эффективность и безопасность которой доказал, введя самому себе 10 миллилитров раствора.

Это произошло 10 января 1897 года. А затем он в течение нескольких лет лично участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее маленькая противочумная лаборатория сегодня выросла в один из крупнейших в Азии исследовательских центров бактериологии и эпидемиологии. Уже 95 лет Институт иммунологии носит имя Хавкина.

Процесс вакцинации в Индии проходил трудно. В 1902 году случилась трагедия: в индийской деревне в штате Пенджаб после прививки умерли девятнадцать человек – они заразились столбняком. Конечно, последовала реакция: противники прививок обвинили Хавкина в том, что была плохо стерилизована посуда. Он пытался объяснить, что такая ошибка в его лаборатории невозможна, но пятно с репутации смыть не смог, и покинул Индию. Лишь через пять лет специальной комиссией было установлено, что возбудители столбняка попали во время вскрытия упаковок с вакцинами уже в деревне. Правительство Индии принесло свои извинения микробиологу. Тогда он вернулся и продолжил работу.

Кстати, в те же годы произошла вспышка холеры в Палестине. И главный врач ишува, доктор Гилель Яффе советовался по вопросам лечения с Владимиром Хавкиным. К счастью, эпидемия достаточно быстро затихла.

Возвращение к корням

Британия оценила успех Владимира Хавкина, наградив его одним из высших орденов. В его честь королева Виктория устроила прием, на который собрались лучшие медики страны, чтобы поприветствовать отважного человека. Среди приглашенных был крупнейший английский хирург и ученый, создатель хирургической антисептики Джозеф Листер. Он приветствовал Хавкина, высоко оценив его открытия и добавив, что наиболее гнусным проявлением антагонизма в мире является антисемитизм.

Хавкин продолжил свое сотрудничество с Британской империей. В начале Первой мировой войны он возглавлял Центр вакцинации английских солдат, которые отправлялись на фронт.

А потом доктор Владимир-Вальдемар Хавкин вернулся к имени, данному ему родителями. Вернулся к своим еврейским корням. Мало известно, как и почему этот человек, ведущий мирской образ жизни и занимавшийся наукой, вдруг стал ортодоксальным евреем, соблюдавшим все традиции. Возможно, к этому привело его многое из того, что он видел, переосмыслил, пережил.

Последние пятнадцать лет своей жизни Хавкин жил в Париже. Писал статьи, посвященные иудаизму и соблюдению религиозных заповедей. В одной из них, "Апологии ортодоксального иудаизма", он написал, что еврейский народ сможет сохранить национальное самосознание, лишь исполняя все еврейские религиозные законы. Он пришел к религии, потому что именно в соблюдении традиций видел залог сохранения еврейского народа. Своеобразную прививку от его гибели.

Хавкин поддерживал идею создания еврейского государства и считал, что оно должно существовать на религиозных принципах. Несмотря на Декларацию Бальфура и появившуюся надежду на осуществление мечты еврейского народа, Хавкин, хорошо знавший политику Великобритании, был настроен в отношении нее весьма пессимистично. Много занимался филантропической деятельностью. Был членом центрального комитета Всемирного еврейского союза. Категорически возражал против ассимиляции евреев. Неоднократно ездил в страны Восточной Европы, чтобы лучше знать положение со здравоохранением в еврейских общинах.

За год до смерти Хавкин поехал в Берлин и сообщил руководству еврейского общества "Эзра" о создании им Фонда поддержки иешив Восточной Европы, в первую очередь Литвы. С этой целью он открыл специальный счет в лозаннском банке.

Важно отметить, что Хавкин приветствовал не только изучение религиозных дисциплин в иешивах. Напротив, он считал необычайно полезным изучение учащимися этих иешив естественных наук и различных ремесел. Хотя ни в коем случае не навязывал свое мнение и не ограничивал руководство иешив в своем выборе при получении пожертвования из его фонда.

Он так и не женился. В молодости у него был роман, но родители девушки не дали согласия на брак. Молодой человек показался им неудачной партией для их дочери. Когда же они прозрели и поняли его перспективы, Хавкин сам отклонил идею женитьбы, предпочитая оставаться свободным и посвятить всю свою жизнь науке.

Владимир, Вольдемар, Мордхе-Вольф Хавкин покинул мир в октябре 1930 года. Ему было 70 лет. Его похоронили на еврейском кладбище Лозанны. Индия отметила уход своего спасителя национальным трауром.

Он так и не побывал в Эрец Исраэль. Не узнал о том, что возникло еврейское государство. Но его огромный архив хранится сегодня в Иерусалимском университете, а под Иерусалимом цветет роща имени Хавкина.

"Не помню человека более скромной, тонкой и развитой души, до такой степени верного своим принципам", - так писал о Мордхе-Вольфе Хавкине первый врач еврейского ишува Гилель Яффе.

Самая распространенная болезнь еврейского народа

О докторе Хавкине написаны несколько книг. В начале 60-х годов прошлого века о нем написал Марк Поповский, но книга, увидевшая свет в СССР, стала неузнаваемой после цензуры, которой она подверглась. А в 2019 году вышел в свет роман известного израильского писателя Давида Маркиша "МАХАТМА. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека. Роман о великом ученом Владимире Хавкине".

– Давид, как возникла идея создания романа о Владимире Хавкине?

– Мой новый роман вышел недавно и уже переведен на английский язык. Как я пришел к идее его создания? Лет пятнадцать назад мне предложили написать сценарий и быть ведущим в короткометражном фильме, который снимался на киевской студии и был посвящен личности Хавкина. Я тогда знал о нем немного – но чем больше занимался поиском материалов, тем больше образ Хавкина захватывал мое воображение. Я поехал в Париж, в институт Пастера, проводил долгие часы в архиве иерусалимского университета. И увидел материал для романа, за который взялся спустя многие годы.

– Почему ваш роман назван "Махатма"?

– Так называли Владимира Хавкина в Индии. Махатма в понимании индийцев – человек священный, человек чрезвычайно широкой души. Впрочем, его и сейчас там так называют. И институт иммунологии в Бомбее носит имя Махатмы Хавкина. Я был в этом институте, беседовал с директором, узнал от него малоизвестные подробности о жизни Хавкина в Индии.

Образ Хавкина очень ярок, хотя и сегодня многое в его судьбе остается неясным. Он страдал всю жизнь самой распространенной болезнью еврейского народа – попыткой изменить мир к лучшему. Поэтому был в "Народной воле", поэтому испытывал на себе вакцины, чтобы вылечить мир. Его приход к религии в конце жизни – тоже проявление этого. Увы, изменить мир невозможно. Но пытаться всегда стоит.