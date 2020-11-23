У Євпаторії залишили людей без гарячої води до кінця року

Російська окупаційна влада Криму ухвалила рішення відключити жителів Євпаторії від гарячого водопостачання до кінця року з метою економії.

Це було озвучено 23 листопада так званим главою підприємства "Вода Криму" Володимиром Баженовим на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання, пише "Крим.Реаліі". Раніше подачу гарячої води припинили в Сімферополі.

"Змушений повідомити жителів Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу ухвалюється рішення про припинення подачі в місті гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі", – заявив Баженов.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в окупованому Росією Криму для жителів Ялти можуть ввести водопостачання за графіком через значне зниження запасів води. Про це в блозі написав Кримський бандерівець. За його словами, жителів Ялти попросили "економно витрачати воду".