У Євпаторії залишили людей без гарячої води до кінця року

Таша Адамович Суспільство 16:39, 23.11.2020 Оновлено: 17:07, 23.11.2020

Російська окупаційна влада Криму ухвалила рішення відключити жителів Євпаторії від гарячого водопостачання до кінця року з метою економії.

Це було озвучено 23 листопада так званим главою підприємства "Вода Криму" Володимиром Баженовим на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання, пише "Крим.Реаліі". Раніше подачу гарячої води припинили в Сімферополі.

"Змушений повідомити жителів Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу ухвалюється рішення про припинення подачі в місті гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі", – заявив Баженов.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в окупованому Росією Криму для жителів Ялти можуть ввести водопостачання за графіком через значне зниження запасів води. Про це в блозі написав Кримський бандерівець. За його словами, жителів Ялти попросили "економно витрачати воду".

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