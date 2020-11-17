Євпак про COVID-19 у Черкасах: людям доводиться розраховувати тільки на себе

У Черкасах за останній тиждень добова кількість нових хворих на коронавірус майже подвоїлась. Більше сотні черкащан щодня дізнаються про позитивні тести.

Про це повідомив кандидат на посаду міського голови Черкас Віктор Євпак. За його словами, людям доводиться розраховувати тільки на себе, а мер міста Анатолій Бондаренко з'являвся на масових заходах навіть без маски.

"Коли мер демонстративно не користувався маскою на публічних заходах, наївно чекати обережності від простих людей. У день отримання позитивного тесту на COVID-19 мер Бондаренко вручав без маски дипломи працівникам дитячих садочків. Це ризик вже сьогодні для дітей у Черкасах. У місті перепрофілювали пологовий будинок під коронавірусні відділення. Але лікарі – не вірусологи. Тому приймають пологи у вірусу. А днями стали відомі плани мера: під шумок, коли закриють вірусне відділення, пологовий будинок повертати місту не будуть", – зазначив Євпак.

Кандидат на посаду мера Черкас виступив проти ініційованого урядом карантину вихідного дня.

"Мовою штрафів та заборон з людьми говорити немає сенсу. Спочатку потрібна проста і зрозуміла програма підтримки підприємств, доступна і гідна компенсація людям, які тимчасово лишились без роботи – і тільки потім локдаун, з попередженням про його дату, мінімум за тиждень. Ну а поки в Києві недолугий уряд, а мер міста – безвідповідальна людина, черкащанам доводиться розраховувати тільки на себе. Всіх закликаю берегти здоров’я. А хто молоді-здорові, будь-ласка, потурбуйтеся про мам" – заявив Євпак.

За інформацією Черкаського обласного лабораторного центру за останні два дні у Черкасах коронавірус підтвердився у 244 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах жінці довелося народжувати під дверима лікарні, оскільки медики боялися заразитися COVID-19.