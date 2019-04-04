Питание в школах - такой же важный процесс, как и изучение точных наук или основ этики. Именно в столовых во всех школах страны воспитывают молодое поколение, прививают им вкусовые привычки и влияют на всю культуру питания в стране в целом.

Сборник рецептур, который и сегодня еще используют в школах, был опубликован в 1957 году. Только вдумайтесь! Больше 60 лет тому назад! За это время произошло столько важных изменений, а запах в столовой остался тот же. Некоторые блюда можно съесть только если ты очень и очень голодный, я это прекрасно помню еще со своего детства. И эти сосиски и жирные супы медленно, но уверенно перекочевали в меню ваших детей. Они становились частью их жизни и будут верными спутниками все последующие годы, ограждая их от мира вкусной еды и кулинарных экспериментов.

Но лед тронулся. В феврале мы опубликовали новый сборник рецептур для школьных столовых. И это не просто другие рецепты, это возможность научить детей питаться по другому. Это возможность показать, что мята в салатах - это очень вкусно, а ягодные соусы невероятно подходят к мясным блюдам. Это возможность научить детей мыслить шире и рушить стереотипы. Новый сборник учит детей не боятся таких слов как “болоньезе”, “полента”, а минестроне станет для детей просто супом, а не чем-то ужасно сложным и непонятным. Конечно же, эти блюда будут приносить вкусовое удовольствие, а значит дети все реже и реже будут перекусывать снеками из соседнего магазина. Думаю, что о вреде таких “перекусов” всем давно все известно. Ведь гастриты в 10 классе не берутся из неоткуда.

После публикации сборника школы уже начали подготовку к введению нового меню с 1 сентября. Уже сейчас в Каховке и Жмеринке все школы перешли на новые рецепты. После посещений Житомира, Львова и Ровно мы договорились с местными администрациями и поставщиками услуг про их переход на новое меню. Маленькие города куда более активно готовы переходить на новую систему. Это связано с тем, что объемы меньше, а значит изменения происходят быстрее. Хочется выделить Ровенскую область, они чрезвычайно активны. Но самое главное, что процесс уже запущен и его не остановить.

Мы получаем информацию из всех уголков Украины, что есть желание изменить систему питания. Этой идеей прониклись сотни родителей, которым не все равно, чем питаются их дети. К нам обращаются также местные депутаты и поставщики услуг.

По нашим подсчетам уже в сентябре этого года хотя бы 5 000 украинских школ начнут готовить наши блюда.

Публикация сборника - это точка невозврата, новое школьное меню уже просочилось в украинские школы. Во время встреч в городах Украины я хочу донести всего одну простую истину - для изменений нужно только желание и чуточку упорства.

Сначала у родителей и поваров возникает много вопросов и в их глазах можно прочитать страх перед изменениями. А вдруг не получиться? А вдруг система не сработает, что тогда?

Но все проще, чем может показаться на первый взгляд. Несколько лет мы работали над этим сборником, чтобы вам осталось только готовить. Без дополнительных расходов, ведь цены на блюда остались прежние, без дополнительной техники, ведь мы учли состояние школьных столовых, без новых поваров, ведь нынешние работники прекрасны, у них столько любви и энергии! Полезное и вкусное - это не про сложность и расходы, это про желание меняться и менять мир вокруг себя.

Конечно, мы готовы к сопротивлению. Будут те, кто до последнего будет отстаивать сосиски и слипшиеся макароны. Потому что так привычней, так спокойней. И в этом нет ничего плохого, так устроен каждый человек и все новое ему чуждо и нагоняет ужас. Но мы будем стараться донести до каждого наши идеи и убедить, что полезно и вкусно - это совместимые вещи. Мы всегда на связи и готовы помочь и подсказать каждому, кто столкнется с любыми сложностями на пути к новому питанию в школах.

Когда сборник был утвержден и опубликован, я почувствовал, что одержал маленькую победу над Советским Союзом, над системой, которая болезненно реагирует на любые изменения.

Новое школьное питание - это доказательство того, что можно не просто сидеть дома и жаловаться на все и всех, а можно сделать для своей страны что-то большое будучи обычным человеком. Эта история о том, как мы можем менять страну сами, не надеясь на кого-то, не ждать помощи. И главное делать это уже сейчас.

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