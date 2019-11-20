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20 листопада • оновлено в 22:25
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"Не віриться, що його більше немає": з'явилися нові моторошні фото прощання з комбригом ЗСУ

1.9т
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У мережі з'явилися нові фото з похорону командира 128-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Євгена Коростельова в Сумах.

Він помер у результаті поранення після підриву в зоні ООС на Донбасі. Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у Facebook повідомила, що попрощатся з воїном прийшли земляки й односельці, генерали й офіцери Генерального штабу та командування СВ, військовослужбовці оперативних командувань і військових підрозділів.

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Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

"Євгена я знав особисто. Познайомившись на фронті, коли я був командувачем ООС, ми стали друзями. Євген був заступником командира бригади з артилерії, я бачив його вірність, відданість, офіцерську доблесть і високе почуття відповідальності, тому запропонував йому очолити бригаду. Женя погодився - і мене не підвів, за короткий час встиг завоювати довіру і повагу колективу. Але раптом війна обірвала його життя на злеті.

Сумую разом із вами: ви втратили сина, чоловіка і батька, а я втратив вірного друга і надійного офіцера. Україна плаче зараз разом з вами", – сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сірський.

Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

"Прийшовши в бригаду, наш командир сказав нам: "Ви - моя друга сім'я. Двадцять років я віддав своїй першій сім'ї, 25 бригаді, а тепер моїми найближчими друзями стали ви"… Він був дуже компанійською людиною, вмів звичайним жартом розрядити обстановку…

В кінці наради наш командир казав: "Ну все, порадились, а тепер - в поход!" Так він називав бойовий вихід… Ми мало встигли послужити з ним, але ніколи не забудемо його… Для нас він і зараз живий. Просто вирушив в далекий бойовий похід", – цитує пресслужба офіцерів 128-ї бригади.

"Прощання затягнулося допізна. "Не віриться, що його більше немає..." – билася в скронях думка. Герої справді не вмирають, вони вічно живуть у нашій пам'яті та серцях", – підсумували в повідомленні.

Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

Похорон Євгена Коростельова

Похорон Євгена Коростельова

facebook.com/UkrainianLandForces

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Суми
Теги
фотографии похорон Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одним выродком меньше ,а думал что будет при харчах.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Горного барана схоронили да и х..й с ним.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У сраку ссаного голубую тряпку засунули,ато народ волнуется.
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