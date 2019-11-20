"Не віриться, що його більше немає": з'явилися нові моторошні фото прощання з комбригом ЗСУ

У мережі з'явилися нові фото з похорону командира 128-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Євгена Коростельова в Сумах.
Він помер у результаті поранення після підриву в зоні ООС на Донбасі. Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у Facebook повідомила, що попрощатся з воїном прийшли земляки й односельці, генерали й офіцери Генерального штабу та командування СВ, військовослужбовці оперативних командувань і військових підрозділів.
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
"Євгена я знав особисто. Познайомившись на фронті, коли я був командувачем ООС, ми стали друзями. Євген був заступником командира бригади з артилерії, я бачив його вірність, відданість, офіцерську доблесть і високе почуття відповідальності, тому запропонував йому очолити бригаду. Женя погодився - і мене не підвів, за короткий час встиг завоювати довіру і повагу колективу. Але раптом війна обірвала його життя на злеті.
Сумую разом із вами: ви втратили сина, чоловіка і батька, а я втратив вірного друга і надійного офіцера. Україна плаче зараз разом з вами", – сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сірський.
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
"Прийшовши в бригаду, наш командир сказав нам: "Ви - моя друга сім'я. Двадцять років я віддав своїй першій сім'ї, 25 бригаді, а тепер моїми найближчими друзями стали ви"… Він був дуже компанійською людиною, вмів звичайним жартом розрядити обстановку…
В кінці наради наш командир казав: "Ну все, порадились, а тепер - в поход!" Так він називав бойовий вихід… Ми мало встигли послужити з ним, але ніколи не забудемо його… Для нас він і зараз живий. Просто вирушив в далекий бойовий похід", – цитує пресслужба офіцерів 128-ї бригади.
"Прощання затягнулося допізна. "Не віриться, що його більше немає..." – билася в скронях думка. Герої справді не вмирають, вони вічно живуть у нашій пам'яті та серцях", – підсумували в повідомленні.
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
Похорон Євгена Коростельова
facebook.com/UkrainianLandForces
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.
Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.
В день трагедії президент Зеленський влаштував сварку з Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідера "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить в опозицію.
Президента піддали критиці у мережі, дорікнувши публічною сваркою з Тимошенко й ігноруванням новини про смерть комбрига Коростельова в день трагедії.
Після цього на сайті президента з'явився указ про посмертне нагородження Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
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