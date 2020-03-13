Лікар Євген Комаровський закликав українців, які хочуть повернутися з Італії на батьківщину, залишатися там до завершення епідемії коронавірусу.

Цю гучну заяву він зробив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Комаровського, не потрібно їхати в Україну, тому що тут "краще не буде".

"Я б щиро закликав усіх наших, які перебувають за межами України і там працюють, і зараз думають про те, що потрібно повернутися. Друзі, не треба кидати роботу. Протримайтесь там, не треба зараз сюди тікати з Італії. Це неправильно, тут вам краще не буде. Це я вам чесно кажу, тому що зараз отримую сотні листів від наших із Китаю, яких я вмовив, що повертатися не треба", – заявив лікар.

Євген Комаровський Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, навпаки, закликав українців протягом трьох днів повернутися додому.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!