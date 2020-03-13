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14 березня • оновлено в 00:03
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Євген Комаровський закликав українців не повертатися з Італії

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Лікар Євген Комаровський закликав українців, які хочуть повернутися з Італії на батьківщину, залишатися там до завершення епідемії коронавірусу.

Цю гучну заяву він зробив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Комаровського, не потрібно їхати в Україну, тому що тут "краще не буде".

"Я б щиро закликав усіх наших, які перебувають за межами України і там працюють, і зараз думають про те, що потрібно повернутися. Друзі, не треба кидати роботу. Протримайтесь там, не треба зараз сюди тікати з Італії. Це неправильно, тут вам краще не буде. Це я вам чесно кажу, тому що зараз отримую сотні листів від наших із Китаю, яких я вмовив, що повертатися не треба", – заявив лікар.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, навпаки, закликав українців протягом трьох днів повернутися додому.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
вірус
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Там хоть камнями не закидают
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Pooh Vini
Pooh Vini
Прав,старый таракан
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