Лікар Євген Комаровський закликав українців, які хочуть повернутися з Італії на батьківщину, залишатися там до завершення епідемії коронавірусу.
Цю гучну заяву він зробив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Комаровського, не потрібно їхати в Україну, тому що тут "краще не буде".
"Я б щиро закликав усіх наших, які перебувають за межами України і там працюють, і зараз думають про те, що потрібно повернутися. Друзі, не треба кидати роботу. Протримайтесь там, не треба зараз сюди тікати з Італії. Це неправильно, тут вам краще не буде. Це я вам чесно кажу, тому що зараз отримую сотні листів від наших із Китаю, яких я вмовив, що повертатися не треба", – заявив лікар.
Євген Комаровський
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, навпаки, закликав українців протягом трьох днів повернутися додому.
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