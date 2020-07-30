Український мільярдер зі списку Forbes заразився коронавірусом

Генеральний директор алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк заявив, що перехворів COVID-19.

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Як написав український бізнесмен на сторінці у Facebook, він переніс хворобу на ногах. До таких висновків він дійшов, оскільки отримав два позитивні тести на антитіла до коронавірусу.

Черняк зазначив, що симптомів нової інфекції у нього не спостерігалося. Він вважає, що інфікувався більше місяця назад.

"Режим, кроси, здорове харчування, мінімум алкоголю, багато свіжого повітря, сонця і позитиву, вітаміни й інтерес до життя дали можливість імунітету впоратися самостійно, без лікарів. У цьому сезоні я вільний", – написав Черняк.

Він додав, що й надалі буде дотримуватися правил карантину: носити маску і ретельно мити руки.

Зазначимо, Євген Черняк посів 30-ту сходинку в рейтинзі найбагатших українців від "Forbes Україна". Його капітал оцінили в $295 мільйонів.

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Скриншот

Facebook / Євген Черняк

Як писав OBOZREVATEL, експериментальна вакцина проти COVID-19 від американської компанії Johnson & Johnson пройшла успішні випробування на тваринах. Одноразова доза препарату захистила мавп від інфекції.