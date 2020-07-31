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Український мільярдер зі списку Forbes заразився коронавірусом

Суспільство
13,6 т.
Євген Черняк

Євген Черняк заявив, що перехворів на коронавірус.

Генеральний директор алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк заявив, що перехворів COVID-19.

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Як написав український бізнесмен на сторінці у Facebook, він переніс хворобу на ногах. До таких висновків він дійшов, оскільки отримав два позитивні тести на антитіла до коронавірусу.

Черняк зазначив, що симптомів нової інфекції у нього не спостерігалося. Він вважає, що інфікувався більше місяця назад.

"Режим, кроси, здорове харчування, мінімум алкоголю, багато свіжого повітря, сонця і позитиву, вітаміни й інтерес до життя дали можливість імунітету впоратися самостійно, без лікарів. У цьому сезоні я вільний", – написав Черняк.

Він додав, що й надалі буде дотримуватися правил карантину: носити маску і ретельно мити руки.

Зазначимо, Євген Черняк посів 30-ту сходинку в рейтинзі найбагатших українців від "Forbes Україна". Його капітал оцінили в $295 мільйонів.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Євген Черняк

Facebook / Євген Черняк

Як писав OBOZREVATEL, експериментальна вакцина проти COVID-19 від американської компанії Johnson & Johnson пройшла успішні випробування на тваринах. Одноразова доза препарату захистила мавп від інфекції.

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