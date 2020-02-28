Українці, яких евакуювали з Китаю через коронавірус і помістили на карантин у Нових Санжарах, підписали документ із вказівкою уникати спілкування з журналістами.

Про це повідомляється в матеріалі "Слідства.Інфо". Видання опублікувало фотокопію відповідного документа.

У тексті, крім інших умов евакуації, прописано пункт про виключення "будь-яких контактів із засобами масової інформації".

Одна з евакуйованих жінок повідомила, що папери всі підписали ще в Ухані. "Нам сказали, що цей документ – ніби як ваш квиток на літак", – пояснила вона.

Евакуйованим із Китаю заборонили спілкуватися зі ЗМІ Колаж

Угода, підписана при евакуації slidstvo.info

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зі свого боку повідомила, що текст добровільної угоди був схвалений членами оперативного штабу уряду.

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Керівник Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, який займався питаннями обсервації в Нових Санжарах, додав: "Ми планували і прописували її [заборону про спілкування зі ЗМІ] у "згоді" тільки з питань безпеки, оскільки вважали, що при масових стрім, скайп-інтерв'ю і т.п. може також ненавмисно транслюватися безпекова інформація (розташування охорони, периметр і т.д.)".

На думку юриста Віталія Коломійця, заборона комунікувати зі ЗМІ є обмеженням конституційного права на поширення інформації. "Такі обмеження повинні були бути прямо передбачені законом, необхідно довести до відома громадян", – сказав він.

При цьому керівник Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначив: у тексті документа не визначені санкції стосовно порушників, тому про примус не йдеться. За його словами, якщо особа підписала таку угоду, то вона добровільно погодилася на компроміс.

Медійна юристка Єлизавета Алексіюк у свою чергу сказала: "Мотив цієї ідеї зрозумілий – правильна і керована комунікація урядом теми поширення коронавірусу, чого, на жаль, не вдалося зробити. Заборона контакту з журналістами, крім хіба що фізичного, є однозначно не передбачена законом, говорить про неправомірне втручання органів влади в свободу вираження".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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