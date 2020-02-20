"Писали, щоб здохла": евакуйована з Китаю українка розповіла про погрози

Мати українки, яку евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя, розповіла про погрози, які її дочка отримувала від співвітчизників.

Шокуючими подробицями Світлана з Кривого Рогу поділилася в коментарі ВВС News Україна.

Так, раніше її дочка Вікторія розповіла виданню про евакуацію, і після цього їй почали надходити страшні повідомлення. "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", – обурилася мати.

Евакуйована з Китаю українка розповіла про погрози

Поки літак проходив дозаправлення у Києві, Вікторія подзвонила мамі і розповіла про ситуацію на борту. За її словами, під час перельоту все було спокійно – евакуйовані відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

"Вони трохи переживали, бо до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться", – розповіла Світлана.

Жінка також відреагувала на протести в Нових Санжарах під Полтавою, де евакуйовані проходитимуть карантин. "Люди просто нелюди, ну як так можна? Вони так кажуть, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюся, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей з відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і вмирають від грипу? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб у Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?" – не стрималася мати.

Евакуйована з Китаю українка розповіла про погрози Особистий архів Вікторії

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, у Харкові. Звідти пасажирів забрали у медцентр "Нові Санжари". Там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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