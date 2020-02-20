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20 лютого • оновлено в 23:45
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"Як прокажені!" Евакуйована з Китаю українка розповіла про "теплий прийом" на Батьківщині

2.2т
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Мама Анастасії Васильєвої – однієї з українок, евакуйованої з зараженого коронавірусом Китаю, – розповіла, що люди дуже втомилися, тому що в дорозі вже більше доби.

Як розповіла Галина Васильєва "UA: ДНІПРО", її дочка не боялася заразитися і не хотіла повертатися в Україну. Дівчина – хореографиня із Павлограда. У Китай вона поїхала працювати танцівницею з групою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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"Дуже діти втомилися... Вранці мав приземлитися літак, їх повинні були розмістити, в принципі, якби все пройшло без проблем, то в обід вони б уже мали гарячий обід їсти.

А тут дитина з таким зіткнулася, я навіть заборонила їй новини дивитися. Вони там усі з телефонами, я сказала, щоб новини в жодному разі не дивилися. Тому що я уявила собі, як це буде дітям усе це побачити. Коли телефонують до редакції і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На Місяць?" – обурилася жінка.

Евакуйована з Уханя українка розповіла про дорогу

Евакуйована з Уханя українка розповіла про дорогу

Колаж

Вона підкреслила, що всі громадяни, які прилетіли в Україну, здорові, але до них відносяться, "як до прокажених". Також жінка зателефонувала своїй доньці, яка тоді перебувала в автобусі.

"Ми не знаємо, скільки нам ще їхати, ми навіть не можемо на карті зрозуміти, тому що нас везуть об'їзними шляхами. Ми спочатку коли їхали, то показувало, що нам їхати 2-2,5 години, в результаті вже більше трьох їздимо , вже всі втомилися, голодні. Нам роздали бутерброди і дали води, погодували, як змогли", – розповіла Анастасія Васильєва.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну з китайського міста Ухань через коронавірус у четвер, 20 лютого, евакуювали громадян, які проживали в 16 областях нашої країни.

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Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Місце
Україна Полтава
Теги
видео вірус хвороба
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Кор Павел
Кор Павел
Стоит украинцу уехать на месяц из Украины, то он начинает думать по другому. Такое ощущение что их народ не травят каким-то газом. Они там тупеют глупеют, прыгают
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
мама , а ты знаеш кем работала в китае твоя танцовщица ????? ага , танцевала , под кем ? помолчало б ,,,.,
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Это еще что, там же 27 иноземцев. Итерестно, что они потом рассказывать будут??))
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