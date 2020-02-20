"Як прокажені!" Евакуйована з Китаю українка розповіла про "теплий прийом" на Батьківщині

Мама Анастасії Васильєвої – однієї з українок, евакуйованої з зараженого коронавірусом Китаю, – розповіла, що люди дуже втомилися, тому що в дорозі вже більше доби.

Як розповіла Галина Васильєва "UA: ДНІПРО", її дочка не боялася заразитися і не хотіла повертатися в Україну. Дівчина – хореографиня із Павлограда. У Китай вона поїхала працювати танцівницею з групою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже діти втомилися... Вранці мав приземлитися літак, їх повинні були розмістити, в принципі, якби все пройшло без проблем, то в обід вони б уже мали гарячий обід їсти.

А тут дитина з таким зіткнулася, я навіть заборонила їй новини дивитися. Вони там усі з телефонами, я сказала, щоб новини в жодному разі не дивилися. Тому що я уявила собі, як це буде дітям усе це побачити. Коли телефонують до редакції і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На Місяць?" – обурилася жінка.

Евакуйована з Уханя українка розповіла про дорогу Колаж

Вона підкреслила, що всі громадяни, які прилетіли в Україну, здорові, але до них відносяться, "як до прокажених". Також жінка зателефонувала своїй доньці, яка тоді перебувала в автобусі.

"Ми не знаємо, скільки нам ще їхати, ми навіть не можемо на карті зрозуміти, тому що нас везуть об'їзними шляхами. Ми спочатку коли їхали, то показувало, що нам їхати 2-2,5 години, в результаті вже більше трьох їздимо , вже всі втомилися, голодні. Нам роздали бутерброди і дали води, погодували, як змогли", – розповіла Анастасія Васильєва.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну з китайського міста Ухань через коронавірус у четвер, 20 лютого, евакуювали громадян, які проживали в 16 областях нашої країни.

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