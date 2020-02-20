У МОЗ України пояснили, що евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя українців не можна було розміщувати в лікарнях, оскільки в країні зараз пік захворюваності на грип

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Нових Санжарах сказав, що це обмежило б громадян в отриманні необхідної медичної допомоги, передає "Укрінформ".

Віктор Ляшко в Нових Санжарах liga.net

"Нам часто дорікають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян). Я заявляю, що завезти 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип – ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які її потребують, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси", – зазначив Ляшко.

За словами чиновника, до місця обсервації не потрібні якісь особливі вимоги.

"Обсерватор – це не заклад охорони здоров'я. Ніяких особливих умов не повинно бути. Це звичайне установа готельного типу, тобто людина повинна прийти і обмежити своє спілкування з зовнішнім світом. Пройшов інкубаційний період, немає симптомів – випускаємо назовні", – пояснив заступник міністра.

Ляшко зауважив, що санаторій в Нових Санжарах підходив якнайкраще, тому що ця установа державного рівня, яке можна швидко звільнити без обмежень для системи охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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