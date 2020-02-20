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20 лютого • оновлено в 22:12
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Евакуація з Китаю: не судіть усіх по вчинкам провокаторів

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На фоні істерії, що охопила невелику, але активну частину наших співгромадян, не можу не втриматись, щоб не розповісти дві короткі історії про те, як готувалась евакуація нашіх співгромадян з КНР.

Перша історія - літак та екіпаж.

Коли директор авіакомпанії SkyUp Олександр Альба доручив підібрати добровольців з числа льотчиків та бортпровідників, то реакція була наступна :

"Ми поставили питання працівникам компанії, хто має бажання виконати цей рейс. Як мінімум 50% всіх льотчиків та бортпровідників визвалися. Вони сказали, що це їх робота та прямий обов’язок. Таких добровольців було в 5 разів більше, ніж потрібно було, аби здійснити політ.

Далі ми обрали екіпаж згідно з їх робочим графіком. Всього на рейсі їх було три. Жодної відмови від співробітників SkyUp не було".

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Друга історія - про лікарів та поліцейських, які були потрібні для супроводження евакуації.

І в цьому випадку від добровольців не було відбою. Не заважаючи на те, що кожен хто полетів рятувати українців в КНР, повинен провести 14 діб в карантині не було нікого, хтоб відмовився від цієї почесної та відповідальної місії.

До чого все це я тут пишу ?

А для того, щоб народ України знав, що абсолютна більшість громадян підримує дії по евакуації і врятуванню життя і здоров‘я Українців.

Не треба судити за всіх наших співгромадян по огидним вчинкам небагатьох нашіх спровокованих та екзальтованих співвітчизників!

Господь їм суддя...

P. S.

А тим часом всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Глущенко Александр
Глущенко Александр
Абсолютное большинство граждан против эвакуаций - и это показали события в Тернопольской и Полтавской области. А Геращенко и подобные ему по взглядам на эту проблему - относятся к небольшой кучке не пуганных идиотов.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-#ВирусаНеБоюсьЯсВами.
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