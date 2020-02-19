"Вони не раби з проказою!" Українців обурили протести проти прийняття людей із Китаю

Українці в мережі розкритикували громадян, які протестують проти розміщення в їх регіонах евакуйованих із китайського Уханю, де трапився спалах коронавірусу.
Гучні заклики, зокрема з Львівської та Тернопільської областей, порівняли із Середньовіччям. Провели паралелі також і з тими, хто опирався українській армії на окупованому Донбасі.
При цьому, багато користувачів підкреслили, що в інших областях України при появі аналогічної інформації відреагують так само.
Українців обурили протести проти людей із Китаю
Так, у "Європейської солідарності" акцентували, що евакуйовані українці – не раби з проказою, якими можна лякати.
Журналіст Сергій Іванов з цього приводу висловився так: "Причини такої поведінки: ницість, підлість, деграданство. Ви ще як у Середньовіччі їх на площах палити почніть, обскуранти х**ві".
Активіст Антон Ходза закликав, щоб українці протестували таким чином проти реперів із Росії, а не проти своїх же співвітчизників.
"Які у нас все ж чудові, чуйні, співчуваючі, глибоко релігійні громадяни!" – з ноткою сарказму обурився політолог Олексій Голобуцький.
Критикою вибухнули також у коментарях.
Цікаво, чи їбанаті, Які везуть шини до шпиталю, Щоб не пустіті туди евакуйованіх Із Китаю, розуміють, Які зараз дні и як це все блять сімволічно. Віродкі.- Otar Dovzhenko (@otardovzhenko) February 19, 2020
А ще ніхто не писав, что евакуйованіх українців влада навмісно везе на карантин до Львова, бо там проголосувало за Порошенка?- Ескапізм та Реготунькі (@ 25_neverescape) February 19, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.
Відзначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.
З'явилася інформація про те, що українців, яких збираються евакуювати з Уханю, нібито розмістять на два тижні на карантин в санаторії "Пролісок" в Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який розміщений в елітному селищі Козин.
У Винниках Львівської області мешканці перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.
У Тернопільській області також збунтувалися проти розміщення евакуйованих на території регіону. Депутати облради назвали рішення про дислокацію українців і іноземців у різних областях "геноцидом нашого народу".
У МОЗ заявили, що всі місця дислокації через подібну реакцію засекретили.
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