"Вони не раби з проказою!" Українців обурили протести проти прийняття людей із Китаю

Українці в мережі розкритикували громадян, які протестують проти розміщення в їх регіонах евакуйованих із китайського Уханю, де трапився спалах коронавірусу.

Гучні заклики, зокрема з Львівської та Тернопільської областей, порівняли із Середньовіччям. Провели паралелі також і з тими, хто опирався українській армії на окупованому Донбасі.

При цьому, багато користувачів підкреслили, що в інших областях України при появі аналогічної інформації відреагують так само.

Українців обурили протести проти людей із Китаю

Так, у "Європейської солідарності" акцентували, що евакуйовані українці – не раби з проказою, якими можна лякати.

Журналіст Сергій Іванов з цього приводу висловився так: "Причини такої поведінки: ницість, підлість, деграданство. Ви ще як у Середньовіччі їх на площах палити почніть, обскуранти х**ві".

Активіст Антон Ходза закликав, щоб українці протестували таким чином проти реперів із Росії, а не проти своїх же співвітчизників.

"Які у нас все ж чудові, чуйні, співчуваючі, глибоко релігійні громадяни!" – з ноткою сарказму обурився політолог Олексій Голобуцький.

Критикою вибухнули також у коментарях.

Цікаво, чи їбанаті, Які везуть шини до шпиталю, Щоб не пустіті туди евакуйованіх Із Китаю, розуміють, Які зараз дні и як це все блять сімволічно. Віродкі. - Otar Dovzhenko (@otardovzhenko) February 19, 2020

А ще ніхто не писав, что евакуйованіх українців влада навмісно везе на карантин до Львова, бо там проголосувало за Порошенка? - Ескапізм та Реготунькі (@ 25_neverescape) February 19, 2020

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