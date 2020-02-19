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19 лютого • оновлено в 20:05
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"Вони не раби з проказою!" Українців обурили протести проти прийняття людей із Китаю

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Українці в мережі розкритикували громадян, які протестують проти розміщення в їх регіонах евакуйованих із китайського Уханю, де трапився спалах коронавірусу.

Гучні заклики, зокрема з Львівської та Тернопільської областей, порівняли із Середньовіччям. Провели паралелі також і з тими, хто опирався українській армії на окупованому Донбасі.

При цьому, багато користувачів підкреслили, що в інших областях України при появі аналогічної інформації відреагують так само.

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Українців обурили протести проти людей із Китаю

Українців обурили протести проти людей із Китаю

Так, у "Європейської солідарності" акцентували, що евакуйовані українці – не раби з проказою, якими можна лякати.

Журналіст Сергій Іванов з цього приводу висловився так: "Причини такої поведінки: ницість, підлість, деграданство. Ви ще як у Середньовіччі їх на площах палити почніть, обскуранти х**ві".

Активіст Антон Ходза закликав, щоб українці протестували таким чином проти реперів із Росії, а не проти своїх же співвітчизників.

"Які у нас все ж чудові, чуйні, співчуваючі, глибоко релігійні громадяни!" – з ноткою сарказму обурився політолог Олексій Голобуцький.

"Не з проказою!" Українців обурили протести проти людей із Китаю

Критикою вибухнули також у коментарях.

"Не з проказою!" Українців обурили протести проти людей із Китаю
"Не з проказою!" Українців обурили протести проти людей із Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.

  • Відзначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.

  • З'явилася інформація про те, що українців, яких збираються евакуювати з Уханю, нібито розмістять на два тижні на карантин в санаторії "Пролісок" в Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який розміщений в елітному селищі Козин.

  • У Винниках Львівської області мешканці перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.

  • У Тернопільській області також збунтувалися проти розміщення евакуйованих на території регіону. Депутати облради назвали рішення про дислокацію українців і іноземців у різних областях "геноцидом нашого народу".

  • У МОЗ заявили, що всі місця дислокації через подібну реакцію засекретили.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Почитал Цензор, там столько "еды"))) любите вы друг друга
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Юг Руси
Юг Руси
Ahoh Yuzz38, Укроина - едына! )))))
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