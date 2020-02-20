Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14 денний карантин українців, евакуйованих із КНР.

Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Істерія, яка роздмухується зараз окремими особистостями скоро закінчиться. А декому можливо стане соромно за те, що вони закликали не приймати на Батьківщіні своїх співгромадян.

А можливо ї ні.

Не треба судити весь українській народ по безглуздим екзальтованим діям декількох сотен спровокованих осіб.

Поліція, рятівники, та інши структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину.

Бажаю всім нашим співгромадянам - миру, добра та здоров‘я!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram