С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...

В конечном итоге случилось "неожиданное" – начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.

А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.

Но у нас были реформы. С ботофермами. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав". Ну, а для наших людей лозунги – это как мантра. Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.

Теперь всем советую только одно – просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.

И будьте здоровы.