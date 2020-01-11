Сегодня услышала, что у президента еще есть шанс встать на правильный путь. Удивилась. Нет такого шанса, и это, по-моему, видно и понятно. Во-первых, потому, что слишком далеко зашел. Во-вторых, потому, что слишком глубоко уже въелись и вгрызлись в должности, потоки, схемы те люди, которыми он себя окружил.

Я сейчас абсолютно спокойно не обвиняю, эмоциональный период пусть останется позади. Я констатирую те факты, которые мы имеем на повестке дня, и практически ни один из них не убеждает меня в обратном. Казалось бы, такие стартовые условия с момента победы на выборах, бери и делай - и так отчаянно "пойти не туда"...

Почему я думаю, что эта власть худшая за всю историю Украины? Даже Янукович не внушал таких мыслей, а ведь он делал то же самое: кортежи на дорогах, непомерная трата государственных денег, унижение всех нас перед Россией, уничтожение армии, отказ от проевропейского развития. Все это мы видим и сейчас, и слово "диджитализация" (на которую предсказуемо не нашлось денег) никогда не заменит реальных дел в этом направлении. Как оказалось, что-то из того, о чем заявлялось - уже было сделано "попередниками", в чем-то сегодня как ни в чем не бывало дают заднюю. Янукович тоже нас тормозил и наличку собирал мешками.

НО.

Разница в том, что новая власть имеет ВОЙНУ. И вот имея войну, усесться задницей на бюджетные деньги, назначить себе непомерные зарплаты, мотаться на отдых ежемесячно, начать забирать "излишки" пенсии у пенсионеров - вот это и есть в моем понимании категорическое "нельзя". И никакие дубинские, говорящие это "попередникам", но молчащие, когда сами становятся властью, не убедят нас, что то, что происходит сегодня - теперь можно. Можно, потому что их фамилия - не Порошенко. И имея тысячи погибших, оккупированные регионы, недостаток денег в бюджете (кстати, где они?), армию врага у границ - поступать так, как они поступают сегодня, это хуже, чем быть Януковичем. Непомерно хуже.

Плевок в колодец мирной страны - это одно, мы это уже проходили. Но плевок в колодец, полный крови в процессе освободительной войны - это нечто другое. И вот это я никак не могу понять. Насколько много должно быть цинизма, чтобы было вот так? Весело, как будто ничего и не случилось?

Случилось, друзья и недруги. Случилось. Вот поэтому и дико наблюдать все это. Это худшее из того, что у нас было.

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