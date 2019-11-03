Вот никогда не думал, что поход на кофейную биржу перевернет мое знание о, казалось бы, простых и понятных вещах! Я там встретил таких знатоков этого напитка, что не мог оторваться в течении 5 (пяти!) часов. Это и медик из Бразилии, и биолог из Португалии, и торговец кофе из Америки...

Короче, сейчас я вам все постараюсь по полочкам разложить и, надеюсь, что это перевернет ваше сознание настолько, что вы разошлете это своим близким и друзьям. Сам удивляюсь, почему такого анализа я никогда не встречал? Или его никто не делал?

Итак, начну из далека. С кофейной биржи, что находится в городе Сантос, штат Сан-Паулу. Там есть стенд, на котором изображено зерно кофе в разрезе. Ну, казалось бы, что может быть скучнее? Ботаника какая-то. Но стоит приглядеться повнимательнее, почитать пояснения и… ваш мир никогда не будет прежним. Вы вдруг поймёте, почему одни люди с кофе бодрячком, а другие – спят? Почему с кофе бегаешь уринировать и как отличить приличную кофейню от беспринципной забегаловки? И всё это вы узнаёте вдруг, разобравшись в строении кофейного зерна. Я сейчас всё объясню!

Найдите на кухне необжаренное зерно кофе и разрежьте его острым ножом пополам. Не нашлось зерна? Не обжариваете сами кофе? Боитесь нарваться на штраф и конфискацию имущества? Не бойтесь, это только немцам строго категорически запрещено обжаривать кофе без государственной лицензии, а у нас, слава богу, можно и не такое!

Нет кофе? Возьмите кукурузное зёрнышко и разрежьте. Вы увидите у кукурузы сверху жёлтую оболочку, а внутри белесое ядро. У семени подсолнечника сверху чёрная оболочка, а внутри белое ядро. У семени тыквы, у семечки вишни и так далее. Так вот, у зерна кофе оболочка накапливает тот самый вожделенный алкалоид кофеин. Алколоид – это такая органическая щелочь. А ядро кофейного зерна накапливает другой алкалоид – теобромин.

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Когда вы завариваете кофе из перемолотого зерна, то в эту горячую жидкость попадают и кофеин и теобромин одновременно. Но кофеин действует практически мгновенно: сужает кровеносные сосуды всего организма, кроме почек. В почках кофеин наоборот, сосуды расширяет. И вот, от кофеина во всём организме повышается артериальное давление и улучшается кровоток в почках. Почки начинают лучше кровоснабжаться и вы идёте уринировать. Белой, прозрачной, как вода, уриной.

Но через минут 20-25 эффект от кофеина проходит. А теобромин это медленный агент, флегматичный такой. Он начинает действовать в организме через минут 25 только. Ну, максимум, через полчаса. Теобромин расширяет кровеносные сосуды по всей системе, кроме почек. В почках от теобромина сосуды, напротив, сужаются. То есть, давление везде падает, а в ваших почках увеличивается. И вы начинаете чувствовать тянущее ощущение в спине в районе поясницы.

Поэтому в хорошей кофейне с грамотным персоналом вместе с чашкой кофе официант всегда принесёт стакан чистой воды. Приличная кофейня отличается от неприличной кофейни тем, что в приличной кофейне бариста всегда даст вам воды. А в неприличной – только кофе "на отвяжись!"

И вот иной раз баристы соловьями поют: "у нас кофе колумбийский, а у нас кенийский, а у нас из заднего прохода лювака, а наши зёрна слон навалаял". Не слушайте никого, если вам не дали с кофе стакан воды! А вот если дали воды, то это справные ребята и кофе у них правильное. Вы выпиваете, никуда не торопясь, чашку кофе, 20 минут ковыряетесь в смартфоне или беседуете с кем-нибудь, а потом выпиваете стакан воды. Для чего? Для профилактики фазы нарушения водно-солевого обмена. Стакан чистой воды не позволит вашим любимым почкам подвергнуться нарушению кровотока.

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Но это всё справедливо лишь, если вы пили кофе, заваренное из молотого зерна.

Когда из кофе начинают добывать самую ценную кофеиновую фракцию – слущивают наружную оболочку зерна, и эта часть уходит на медицинские препараты кофеинсодержащие, такие как цитрамон, аскофен и прочие энерджайзерные напитки, ныне популярные. А вот внутреннее ядро зерна, в котором только теобромин, идёт на производство растворимого и гранулированного кофе.

Поэтому на всех упаковках растворимого или гранулированного кофе должно быть написано "кофе без кофеина". Это как безалкогольная водка, только кофе без кофеина. Некоторые производители, такие, как Jacobs, это пишут. Но фактически любое растворимое или гранулированное кофе содержит фракции кофеина всего 5-10%, а остальное всё – чистейший теобромин!

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Поэтому, как правило, с него никакого "бодряка" вы не ощущаете, давление НЕ повышается, кроме почечного, и после такого кофе хочется спать. Замечали? Замечали! Поэтому растворимое кофе лучше пить ближе к ночи и чем ближе к ночи, тем больше фруктозы туда надо класть и больше молока наливать. Чтобы хорошо спать.

Кофеиновый эффект мы получаем только с цельнозернового кофе, но после него вы обязательно должны быть готовы к теоброминовой фазе. Всегда. Через 25 минут она наступает у любого сорта кофе. Не важно, какого оно качества. Теобраминовая стадия длится долго. Где-то в течение часа. Если попьете водички, то эта стадия укоротится.

Люди, не зная об этих механизмах действия кофе, попадают в неприятную ситуацию. Кофе у нас дорогое, особенно зерновое и молотое. А растворимое кофе подешевле. Поэтому, собираясь в дорогу, водители набултыхают себе растворимого кофе в термосе и, как наивные албанцы верят, что оно их взбодрит. Но на самом деле, через 25 минут у них начинается теоброминовая фаза. Они как раз успевают из города выехать и проехать где-то километров тридцать. И там надо ставить дорожный знак: "Осторожно, теобромин!"

Потому, что теобромин клонит шофёра в сон, кабина комфортабельная, езда комфортная, укачивает и шофёр начинает дремать. Волей-неволей! Потому, что теобромин – это мощный алкалоид и всё равно он тебе эффект организует в организме. На тридцатом – пятидесятом километре фиксируется максимальное количество ДТП с участием грузового автотранспорта. Шофера пьют растворимое кофе с теобромин и самообманываются, что оно с кофеином.

Зачастую бывает, что пьют растворимое кофе в дешёвой придорожной кофейне. В пять утра шофёр попил растворимого кофейку, в полшестого – убрался в кювет!

Шофёр это кто? Это специалист, работающий по найму. А водитель? Это собственник транспортного средства. Но к нему это тоже относится: нагрузил полный салон домашних, выехал к морю или к бабуле. Заботливая жена в пути налила из термоска в крышку-чашку растворимого кофе, муж выпил и через 25 минут задремал. И всё! Привет родне!

Поэтому строго категорически не рекомендую брать в дорогу растворимое кофе. Если вы кофеман, то заваривайте в свой термос хорошее зерновое с кофеиновым эффектом, а лучше всего – крепкий чай. Потому, что чайный лист не содержит теобромина и в крепком чае у нас чистый кофеин. Советские дальнобойщики никогда кофе не пили не от бедности, а от ума. Потому, что после кофеинового эффекта необратимо вступит в силу теобраминовый эффект. А после чая, только кофеиновый эффект, а теобраминовый не наступит никогда.

Любой чай – свежий зелёный, ферментированный чёрный, не важно. Лучше чёрный, так как на самом деле свежий зелёный чай до нас не доезжает, не успевает и т.н. "знатоки" пьют просто горячую воду, в которой ничего нет, так как все вещества нужные, улетучились при транспортировке. Вот почему в нашей местности более популярен чёрный чай (на самом деле, красный), а там, где чайный куст растёт, в Грузии, Абхазии, в Азербайджане, на Кубани, в Крыму, там можно пить и свежий зелёный.

А растворимое и гранулированное кофе лучше пить вечером для улучшения сна. С утра такое кофе пить не рекомендуется даже пешеходам.

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