Європейський суд із прав людини отримав звернення захисника Юлії Кузьменко, фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у Facebook. За його словами, скарги стосуються нібито її незаконного затримання.

"ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг щодо незаконного затримання Юлії Кузьменко та низки інших порушень у справі. Чекаємо на відкриття розгляду", – написав він, додавши відповідне фото.

Тарас Безпалий / Facebook

Зазначимо, щодо Кузьменко обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня. Її зобов'язали прибувати до суду на першу вимогу і здати документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що суд присяжних 4 вересня розглядатиме по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Дугар та Кузьменко у причетності їх до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Тарас Безпалий / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета озвучило невідомі раніше докази щодо Дугарь, Антоненка і Кузьменко.