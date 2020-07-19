Есмінець США попрямував в Чорне море на навчання з Україною

У Чорне море попрямував есмінець USS Porter класу "Арлі Берк", який візьме участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.

У них будуть задіяні дві тисячі осіб з дев'яти країн, а також 27 кораблів і 19 літаків, повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США.

"Повернення корабля Porter в Чорне море підтверджує відданість Шостого флоту США і ВМС США інтересам наших союзників і партнерів по НАТО. Наша участь в багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи", – зазначив віце-адмірал Джейн Блек.

Він уточнив, що в навчаннях також візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 від Патрульній ескадрильї ВП (47).

Віце-адмірал нагадав, що ВМС США діють в Чорному морі відповідно до міжнародного права, в тому числі конвенції Монтре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020 відбудуться з 20 по 26 липня в територіальних водах України виключно у морській фазі із залученням авіації.