Есмінець США дістався Одеси: перші фото судна з ракетами

Ракетний есмінець США DDG78 Porter 13 жовтня увійшов в Одеський порт із дружнім візитом.

Судно НАТО урочисто зустрічали катера морської охорони та Військово-морських сил України, пришвартувавши його за допомогою двох буксирів до причалу Карантинного молу. Перші фотографії опублікувала прес-служба Міноборони України.

"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця цьогоріч демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримку союзників по НАТО і партнерів у Чорному морі", – заявила командувачка оперативним флотом США віцеадміралка Ліза Франчетті.

Porter вночі twitter / USNavyEurope

Під час візиту американського есмінця до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва відбудеться ряд запланованих заходів. Американський корабель братиме участь в тренуваннях типу PASSEX, а між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.

Есмінець Porter armyinform

Porter є 28-им кораблем класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Його назвали на честь знаменитої американської династії морських офіцерів. Основне озброєння – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватися зенітні й протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".

Управління здійснює система "Іджіс". Що примітно, в 2013 році корабель модернізували. Тепер есмінець здатний нести ракети SM-3, які призначено для боротьби з балістичними ракетами та супутниками на навколоземній орбіті.

Есмінець Porter прибув до Одеси armyinform

Porter пришвартувався в Одесі armyinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу Porter стояв в одеському порту з 8 до 11 і з 14 до 18 липня. Про те, що цього разу есмінець увійшов у Чорне море, стало відомо 12 жовтня. При чому в Росії заявляли, що спостерігають за американським флотом.

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