Я тут случайно попал в одно медучереждение. И прошел обследование у нескольких врачей. В процессе осмотра общаюсь с ними. С кем-то шучу, а с кем-то серьезен. Все, как обычно. Один из врачей пишет заключение после осмотра и отдает мне его со словами:

- Борислав, делайте уже что-то. Жить в таком бардаке невозможно. С одно стороны импотентность и бессилие власти, а с другой стороны жадные временщики и торгаши грабящие страну, где только могут. Меняйте ситуацию.

- Изменить ситуацию могут лишь выборы. А на выборах почти все зависит от избирателей. Фактически от Вас, - говорю я ему банальность в ответ, - Так что избирайте других. Хотя, наблюдая актуальную тенденцию симпатий, мне не очень верится в положительный результат на этих выборах. Народ еще недостаточно поумнел и предпочитает эмоциаонально реагировать, а не мыслить.

- Если опять выберут идиотов и ворье, то я уеду. Борислав, я практикующий хирург. Мои научные работы регулярно публикуются на Западе. Я владею английским и немецким. У меня есть предложения из Австрии, Польши и Грузии. И я уеду. Не только из-за детей. Нет! Я тоже хочу жить в нормальных условиях. Хочу платить налоги и быть уверенным в своем будущем. Хочу спокойствия и безопасности. А тут я не уверен ни в своем, ни в будущем детей.

- Но Вы понимаете, что и депутаты ВР и депутаты Киевсовета, и даже министры, все это последствия отданых на выборах голосов за ту или иную партию или какого-то отдельного кандидата?

- Борислав, я Вас читаю. Вы всегда пишете, что все зависит от избирателей.

Новини Сьогодні на мене скоїли замах

- Правильно. И пока Вы это не примете, как аксиому, то не поймете, что все именно так. Результат можно фальсифицировать процентов на 5. Не больше. Иногда это очень много. Но если за дерьмо не давать голоса, то у него не будет шансов на победу. Если не продавать свой голос, то шансы у мерзавцев на попадение во власть падают. Если ходить на выборы, а не долдонить, что от вас ничего не зависит, то можно влиять на результат. Мое прохождение в ВР - это доказательство того, что я прав.

- А когда ближайшие выборы?

- Выборы в ВР чуть больше, чем через год. А в мэры и в Киевсовет через два.

Он грустно посмотрел на меня:

- Я таки уеду. И не только я. Кто Вас тогда лечить будет, Борислав?

- Надеюсь, что не уедете. Потому, что чем больше уедет профессионалов и квалифицированных специалистов, тем сложнее будет восстанавливать страну. А это необходимо.

- Вы сами верите, что все наладится?

- Не верил бы - уехал.

- Ваши слова, да Б-гу в уши, - сказал он и мы попрощались, а я пошел к следующему врачу.

Уехать просто. Правда жить на чужбине очень нелегко. Можно выучить чужой язык и традиции. Можно. Многие устраиваются. Но не всегда другая страна станет тебе новым домом. Наверное проще приехать в обустроенное, но чужое, чем строить свое. Но у меня тут мой дом. Мои родители. Тут родились мои дети. Тут мои друзья. Тут похоронены мои предки. И у меня все еще теплится надежда, что все получится. Иногда опускаются руки, но желание жить в нормальной, комфортной и цивилизованной Украине мотивирует двигаться вперед. И не только меня. В конце концов, кто-то же должен восстановить Украину. Кто, если не мы с вами?