Я так понимаю, после возможной посадки Петра Порошенко в стране наступит долгожданное улучшение? Учитель получит свои 4 тыс долларов, а каждый избиратель Зе – свою долю от имущества "барыги". Также у нас неожиданно появятся великолепные дороги, Европа будет дарить нам деньги и помощь, а Россия отведет свои войска от наших границ. От Харькова, Сум, из Донецка и Луганска. Из Крыма – не факт, но вы в него и так ездите все эти годы, не так ли?

Посадка Порошенко снизит тарифы на коммуналку, а пенсии станут как в Европе. Или хотя бы как в России, но цены чтобы украинские остались, для начала.

Ничего не забыла?

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