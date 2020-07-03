Круговорот войны в природе.

Навеяно всплывающей в ленте фб-рекламой "Невская палитра". Само название вызывает вполне понятные ассоциации, а еще некоторые мысли.

Кто-то скажет – у нее нет бизнеса с россиянами, ей легко говорить, вот пусть бы потеряла то, что ее кормит, потом бы кого-то судила.

Дело в том, что я работала с россиянами, задолго до войны, по текстилю. И к счастью, продукция их оказалась не такой востребованной на украинском рынке и по цене, и по качеству, что наше с ними сотрудничество закончилось в далеком 2009-м году. На самом деле в моей сфере слишком много альтернатив российскому товару. И если говорить о любой другой продукции из РФ, то даже не будучи специалистом в каждой конкретной отрасли, скажу, что вряд ли эта продукция уникальна. Зачастую это просто привычный бренд, который вы сами помогли раскрутить на украинском рынке россиянам, в дополнение к их рекламе. Есть производители в Украине, которые могут заменить большинство привычных брендов из-за поребрика. Либо же это тот же Китай, Турция, Польша и так далее.

Вы получили ту же "Невскую палитру", перевели им деньги за оптовую поставку, они эти деньги заплатили в бюджет РФ в качестве налогов. Кто-то скажет – нет? Хорошо, они эти деньги отдали ментам на откуп. Кто-то скажет – нет? Они эти деньги спустили на личные нужды, спонсируя российскую экономику. А потом оттуда к нам прилетел снаряд.

Когда понимаешь эту цепочку, то первая мысль импортера, наверное – ну бред, причем тут Я? Краски хорошие, почему я должен прекращать бизнес? У меня соседи вот так же возмущались в 2014-м, когда у них что-то там остановилось с импортом мебели из России. Сейчас, наверное, снова работают - переехала, не видела их давно.

Но здесь на одной чаше весов "перестроиться", а на второй "война". На одной "лень и инертность", а может "выгода и практичность", а на второй – "снаряд, торчащий на детской площадке". Проблема в том, что торчащий далеко. Не у тебя во дворе, потому и война кажется чем-то призрачным. Как коронавирус, который многие не признают, потому что не видели. Тогда кем же заполнены больницы, и кого же это мы хороним все 6 лет?

За 6 лет войны если люди не перестроились в бизнесе – значит не захотели. И это, может быть, единственная причина. Обычно, если ты занимаешься бизнесом, то говорить, что ты чего-то не можешь – странно. Ты же акула в свободном плавании. Значит, просто не хочешь.

Вот так. Мне не сложно НЕ покупать российский товар – я заметила, что оторвалась от них. Я встречаю фамилии их артистов, и не могу вспомнить, а кто они? Слышу музыку на радио – и переключаю автоматически, чтобы не забивать себе голову мусором. Листаю ленту просящегося в фб-друзья, и не знаю - кто все эти люди, о ком он там пишет? Названия улиц – не наши, политики – не наши, авторы – не наши. Нет общего – это просто при желании. Есть мое – и есть их.

Поэтому в данном вопросе вряд ли ты, импортер или покупатель, не можешь.

Ты просто не хочешь. И тогда в ответ на твое "тебя это не касается" я спрошу:

– если тем же путинским снарядом долбанет тебя лично, ты на армию чью понадеешься? И на каких основаниях?

Ведь прилетел не только снаряд с приветом из России. Это прилетели твои же деньги, заплаченные тобой лично. Хотя бы за ту же "невскую палитру" или фуру со стульями.

Навеяно всплывающей в ленте фб-рекламой "Невская палитра". Само название вызывает вполне понятные ассоциации, а еще некоторые мысли.

Кто-то скажет - у нее нет бизнеса с россиянами, ей легко говорить, вот пусть бы потеряла то, что ее кормит, потом бы кого-то судила.

Дело в том, что я работала с россиянами, задолго до войны, по текстилю. И к счастью, продукция их оказалась не такой востребованной на украинском рынке и по цене, и по качеству, что наше с ними сотрудничество закончилось в далеком 2009-м году. На самом деле в моей сфере слишком много альтернатив российскому товару. И если говорить о любой другой продукции из РФ, то даже не будучи специалистом в каждой конкретной отрасли, скажу, что вряд ли эта продукция уникальна. Зачастую это просто привычный бренд, который вы сами помогли раскрутить на украинском рынке россиянам, в дополнение к их рекламе. Есть производители в Украине, которые могут заменить большинство привычных брендов из-за поребрика. Либо же это тот же Китай, Турция, Польша и так далее.

Вы получили ту же "Невскую палитру",перевели им деньги за оптовую поставку, они эти деньги заплатили в бюджет РФ в качестве налогов. Кто-то скажет - нет? Хорошо, они эти деньги отдали ментам на откуп. Кто-то скажет – нет? Они эти деньги спустили на личные нужды, спонсируя российскую экономику. А потом оттуда к нам прилетел снаряд.

Когда понимаешь эту цепочку, то первая мысль импортера, наверное – ну бред, причем тут Я? Краски хорошие, почему я должен прекращать бизнес? У меня соседи вот так же возмущались в 2014-м, когда у них что-то там остановилось с импортом мебели из России. Сейчас, наверное, снова работают – переехала, не видела их давно.

Но здесь на одной чаше весов "перестроиться", а на второй "война". На одной "лень и инертность", а может "выгода и практичность", а на второй – "снаряд, торчащий на детской площадке". Проблема в том, что торчащий далеко. Не у тебя во дворе, потому и война кажется чем-то призрачным. Как коронавирус, который многие не признают, потому что не видели. Тогда кем же заполнены больницы, и кого же это мы хороним все 6 лет?

За 6 лет войны если люди не перестроились в бизнесе - значит не захотели. И это, может быть, единственная причина. Обычно, если ты занимаешься бизнесом, то говорить, что ты чего-то не можешь - странно. Ты же акула в свободном плавании. Значит, просто не хочешь.

Вот так. Мне не сложно НЕ покупать российский товар - я заметила, что оторвалась от них. Я встречаю фамилии их артистов, и не могу вспомнить, а кто они? Слышу музыку на радио - и переключаю автоматически, чтобы не забивать себе голову мусором. Листаю ленту просящегося в фб-друзья, и не знаю - кто все эти люди, о ком он там пишет? Названия улиц - не наши, политики - не наши, авторы - не наши. Нет общего - это просто при желании. Есть мое - и есть их.

Поэтому в данном вопросе вряд ли ты, импортер или покупатель, не можешь.

Ты просто не хочешь. И тогда в ответ на твое "тебя это не касается" я спрошу:

- если тем же путинским снарядом долбанет тебя лично, ты на армию чью понадеешься? И на каких основаниях?

Ведь прилетел не только снаряд с приветом из России. Это прилетели твои же деньги, заплаченные тобой лично. Хотя бы за ту же "невскую палитру" или фуру со стульями.

Навеяно всплывающей в ленте фб-рекламой "Невская палитра". Само название вызывает вполне понятные ассоциации, а еще некоторые мысли.

Кто-то скажет - у нее нет бизнеса с россиянами, ей легко говорить, вот пусть бы потеряла то, что ее кормит, потом бы кого-то судила.

Дело в том, что я работала с россиянами, задолго до войны, по текстилю. И к счастью, продукция их оказалась не такой востребованной на украинском рынке и по цене, и по качеству, что наше с ними сотрудничество закончилось в далеком 2009-м году. На самом деле в моей сфере слишком много альтернатив российскому товару. И если говорить о любой другой продукции из РФ, то даже не будучи специалистом в каждой конкретной отрасли, скажу, что вряд ли эта продукция уникальна. Зачастую это просто привычный бренд, который вы сами помогли раскрутить на украинском рынке россиянам, в дополнение к их рекламе. Есть производители в Украине, которые могут заменить большинство привычных брендов из-за поребрика. Либо же это тот же Китай, Турция, Польша и так далее.

Вы получили ту же "Невскую палитру", перевели им деньги за оптовую поставку, они эти деньги заплатили в бюджет РФ в качестве налогов. Кто-то скажет - нет? Хорошо, они эти деньги отдали ментам на откуп. Кто-то скажет - нет? Они эти деньги спустили на личные нужды, спонсируя российскую экономику. А потом оттуда к нам прилетел снаряд.

Когда понимаешь эту цепочку, то первая мысль импортера, наверное - ну бред, причем тут Я? Краски хорошие, почему я должен прекращать бизнес? У меня соседи вот так же возмущались в 2014-м, когда у них что-то там остановилось с импортом мебели из России. Сейчас, наверное, снова работают - переехала, не видела их давно.

Но здесь на одной чаше весов "перестроиться", а на второй "война". На одной "лень и инертность", а может "выгода и практичность", а на второй - "снаряд, торчащий на детской площадке". Проблема в том, что торчащий далеко. Не у тебя во дворе, потому и война кажется чем-то призрачным. Как коронавирус, который многие не признают, потому что не видели. Тогда кем же заполнены больницы, и кого же это мы хороним все 6 лет?

За 6 лет войны если люди не перестроились в бизнесе - значит не захотели. И это, может быть, единственная причина. Обычно, если ты занимаешься бизнесом, то говорить, что ты чего-то не можешь - странно. Ты же акула в свободном плавании. Значит, просто не хочешь.

Вот так. Мне не сложно НЕ покупать российский товар - я заметила, что оторвалась от них. Я встречаю фамилии их артистов, и не могу вспомнить, а кто они? Слышу музыку на радио - и переключаю автоматически, чтобы не забивать себе голову мусором. Листаю ленту просящегося в фб-друзья, и не знаю - кто все эти люди, о ком он там пишет? Названия улиц - не наши, политики - не наши, авторы - не наши. Нет общего - это просто при желании. Есть мое - и есть их.

Поэтому в данном вопросе вряд ли ты, импортер или покупатель, не можешь.

Ты просто не хочешь. И тогда в ответ на твое "тебя это не касается" я спрошу:

- если тем же путинским снарядом долбанет тебя лично, ты на армию чью понадеешься? И на каких основаниях?

Ведь прилетел не только снаряд с приветом из России. Это прилетели твои же деньги, заплаченные тобой лично. Хотя бы за ту же "невскую палитру" или фуру со стульями.

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