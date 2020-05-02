Загалом, намагаюсь не висловлюватись стосовно подій, свідком яких безпосередньо не був. Але так вже сталося, що у полоні доля звела в одній камері з людиною, яка була одним із засновників сепаратистського руху в Одесі і яка сама ледь жива вийшла з Дому профсоюзів 2 травня 14-го. Потім ці події привели цього чоловіка на фронт “ЛНР”, де пліч-о-пліч він воював на одній ділянці фронту зі всім відомим Вагнером. Ну, а кінцевий пункт прибуття в цій війні настав для нього в “Ізоляції” зі зламаними пальцями та вивернутими суглобами.

Я вже якось згадував цей епізод в інтерв'ю “ZN” - та, з огляду на дату, ще раз його повторю. В одній з бесід я прямо запитав цю людину, що в Україні існує думка, що ми ніби як обійшлись в Одесі “малой кровью” і що якби не ті події — були б десятки тисяч трупів ще й тут, як на Донбасі. Чесно кажучи, я думав, що за одне таке запитання — з огляду на те, кому я його ставив — та ще й в “Ізоляції” він мене просто приб'є. Та ця людина сказала: “Ну, и правильно говорят. Если бы в Одессе получилось такое же бл*дство, как в Донецке с Луганском — ни вам, ни нам не стоило за это умирать. Накануне наш человек поехал в Москву по нашей теме, и там "тяжёлые" ему сказали: "Для Одессы — другой сценарий. У*буйте на х*й". Мы не послушали. Итог ты знаешь".