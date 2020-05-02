Головна Новини
4 травня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв
Журналіст Всі статті автора

Если бы в Одессе случился "ДНР"...

45.1т

Загалом, намагаюсь не висловлюватись стосовно подій, свідком яких безпосередньо не був. Але так вже сталося, що у полоні доля звела в одній камері з людиною, яка була одним із засновників сепаратистського руху в Одесі і яка сама ледь жива вийшла з Дому профсоюзів 2 травня 14-го. Потім ці події привели цього чоловіка на фронт “ЛНР”, де пліч-о-пліч він воював на одній ділянці фронту зі всім відомим Вагнером. Ну, а кінцевий пункт прибуття в цій війні настав для нього в “Ізоляції” зі зламаними пальцями та вивернутими суглобами.

Я вже якось згадував цей епізод в інтерв'ю “ZN” - та, з огляду на дату, ще раз його повторю. В одній з бесід я прямо запитав цю людину, що в Україні існує думка, що ми ніби як обійшлись в Одесі “малой кровью” і що якби не ті події — були б десятки тисяч трупів ще й тут, як на Донбасі. Чесно кажучи, я думав, що за одне таке запитання — з огляду на те, кому я його ставив — та ще й в “Ізоляції” він мене просто приб'є. Та ця людина сказала: “Ну, и правильно говорят. Если бы в Одессе получилось такое же бл*дство, как в Донецке с Луганском — ни вам, ни нам не стоило за это умирать. Накануне наш человек поехал в Москву по нашей теме, и там "тяжёлые" ему сказали: "Для Одессы — другой сценарий. У*буйте на х*й". Мы не послушали. Итог ты знаешь".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Станіслав Асєєв Станіслав Асєєв
Теми
Російсько-український конфлікт Трагедія 2 травня в Одесі
Місце
Україна Одеса
Тег
ДНР
Джерело
Джерело: Facebook Станислава Асеева
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
12
4
Смішно
237
Цікаво
32
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bilous Olexa
Bilous Olexa
Ми маємо вистояти попри всі негаразди, імперія все одно рухне...
Показать комментарий полностью
Ответить
11
3
Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
На жаль у Донецьку і Луганську не знайшлося своїх будинків профспілок. Увесь пар вийшов у гудок Ахметова!
Показать комментарий полностью
Ответить
11
3
2 из 5 ответов | показать все
Wick John
Wick John
Sokratus Aleksandre, жаль что вас пи.даров на майД.АУНе не закатали танками в асфальт
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Щербан Andy
Щербан Andy
Джонсон Саймон Ф., так, особливо фактор спільного кордону погіршив і без того складну ситуацію.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги