Вчера, в Киеве, после урока для Бней-Ноах, около 20.30, я возвращался из синагоги на квартиру. Идущий мне навстречу хорошо одетый крепыш лет сорока, с дамой среднего возраста под руку, и с бутылкой пива в другой руке бросил мне в лицо: "Что, раввин, в Бабий Яр спешишь?". Не останавливаясь, он прошел мимо меня, сияя самодовольной улыбкой. Я остановил его ударом по спине, и когда он повернулся ко мне, уже без улыбки, я спросил его очень зло: "Ты, что-ли, с*ка, меня вести будешь?". Он спокойно ответил: "Я! И поведу...".

Поскольку он был значительно выше меня, мой удар в его нос получился несколько снизу, нос был мягкий и влажный, из ноздри побежала струйка крови. Несколько секунд мы смотрели в глаза один другому, потом жена дернула его за руку и они быстро удалились с этого места. Отойдя метров на двадцать он обернулся ко мне, стоявшему в злобе и растерянности на месте, и прокричал: "Не просто пойдешь в Яр, побежишь!". Я проорал ему в ответ: "Вошь недобитая!". На этом наш диалог себя исчерпал. Клокоча бессильной ненавистью я ушел на квартиру.

Я понял, как мне кажется, для чего Всевышний все это устроил. Я расслабился внутренне среди светлых и хороших людей, забыл о том, что "Эйсов сойне эс Яаков - зу алоха!".

"Эсав ненавидит Яакова - это закон!".

Хочется думать, что люди меняются, но это не совсем так! Всегда были праведники среди народов мира, всегда были звери в человеческом облике, всегда было не относящееся ни к одной из крайностей большинство, способное пойти за увлекшими его в любую из сторон, и любое обобщение, каким бы оно не было, ошибочно.

Это стоит помнить! Гут шабес!

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