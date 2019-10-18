"ЄС" звинуватила відомий телеканал в заангажованості: у чому справа

У пресслужбі партії "Європейська солідарність" заявили, що телеканал 1+1 вкотре вдається до прийомів російської пропаганди негідної для професійної вільної журналістики.

Заява опублікована на сайті пресслужби політсили. Там зазначили, що під час програми "Право на владу" ведуча Наталя Мосейчук дозволила собі відверте оббріхування п’ятого президента України, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними "панамськими офшорами" Петра Порошенка.

На переконання партії, при цьому режисура програми передбачала, що ні сам Порошенко, ні його представники, ні його адвокати, які би могли відповісти на абсурдні звинувачення авторів телевізійного дійства, не мали бути присутніми на самій програмі.

"ЄС" звинуватила відомий телеканал в заангажованості

Про те, що саме такий сценарій був заздалегідь спланований, на думку нардепів, свідчить те, що напередодні партія "Європейська солідарність" отримала запрошення на програму, але, в останній момент, телеканал 1+1 скасував запрошення, пославшись на те, що в усій телестудії не знайшлося місця для представника партії, яка має третю, за кількістю депутатів, фракцію у парламенті країни.

Як сказано у заяві, це не утримало ведучих від нав’язування суспільству неправдивої інформації, яку спростували не лише партія "Європейська солідарність", а і правоохоронні органи Панами, які закрили будь-які справи проти Петра Порошенка. Спілкуючись з генпрокурором Русланом Рябошапкою ведуча ток-шоу цитувала юриста часів Віктора Януковича Андрія Портнова, але "забула" процитувати заяву адвокатів Петра Порошенка про порушення проти цього діяча у Панамі кримінальної справи за надання неправдивої інформації.

У "Європейській солідарності" наголосили, що відсутність збалансованої позиції та права на відповідь є прямим порушенням стандартів свободи слова та свідчить про цілковиту політичну заангажованість телеканалу, який не гребує методами авторитарної пропаганди у стилі російських "скабєєвських" шоу.

Як писав OBOZREVATEL, аналізуючи списки партій на виборах до Верховної Ради, журналісти телеканалу 1+1 навмисне спотворили інформацію про політичну силу п'ятого глави держави Петра Порошенка "Європейська солідарність".

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