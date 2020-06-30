ЄС затвердив список країн, з яких дозволений в'їзд: Україна не потрапила

Рада Європейського Союзу опублікувала список країн, громадяни яких зможуть перетинати їх межі, починаючи з 1 липня. До переліку потрапили 14 країн, проте України серед них немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, опублікованому у вівторок, 30 червня, на її сайті.

Згідно з рішенням, із 1 липня ЄС відкриє кордони для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю. Крім того, дозвіл на в'їзд можуть дати і громадянам Китаю, але тільки якщо КНР у відповідь відкриє кордони для країн ЄС.

Також у рішенні йдеться, що список переглядатимуть що два тижні – до нього можуть як додавати нові країни, так і виключати ті, що зараз є. Проте, якщо в якійсь із країн трапиться серйозний спалах COVID-19, то її можуть виключити з переліку достроково.

У документі опубліковані і критерії, згідно з якими ухвалюватиметься рішення про внесення країни до списку.

За останні 14 днів кількість нових випадків COVID-19 у країні має бути нижчою за середній показник ЄС (станом на 15 червня).

Протягом останніх 14 днів у країні спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків.

У країні спостерігається високий показник рівня тестування, належне інформування населення про епідемію і якісне її стримування.

Водночас деяким категоріям населення дозволений в'їзд із країн, які не потрапили до переліку, а саме:

Громадянам ЄС та членам їх сімей.

Людям, які мають вид на довгострокове проживання в ЄС, і члени їх сімей.

Туристи з вагомими причинами для в'їзду в ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.