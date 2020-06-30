ЄС затвердив список країн, з яких дозволений в'їзд: Україна не потрапила

ЄС не відкриє кордони для України з 1 липня.

Рада Європейського Союзу опублікувала список країн, громадяни яких зможуть перетинати їх межі, починаючи з 1 липня. До переліку потрапили 14 країн, проте України серед них немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, опублікованому у вівторок, 30 червня, на її сайті.

Згідно з рішенням, із 1 липня ЄС відкриє кордони для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю. Також дозвіл на в'їзд можуть дати Китаю, якщо ті відкриють кордони для громадян ЄС.

Також у рішенні йдеться, що список переглядатимуть що два тижні – до нього можуть як додавати нові країни, так і виключати ті, що зараз є. Проте, якщо в якійсь із країн трапиться серйозний спалах COVID-19, то її можуть виключити з переліку достроково.

У документі опубліковані і критерії, згідно з якими ухвалюватиметься рішення про внесення країни до списку.

За останні 14 днів кількість нових випадків COVID-19 у країні має бути нижчою за середній показник ЄС (станом на 15 червня).

Протягом останніх 14 днів у країні спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків.

У країні спостерігається високий показник рівня тестування, належне інформування населення про епідемію і якісне її стримування.

Водночас деяким категоріям населення дозволений в'їзд із країн, які не потрапили до переліку, а саме:

Громадянам ЄС та членам їх сімей.

Людям, які мають вид на довгострокове проживання в ЄС, і члени їх сімей.

Туристи з вагомими причинами для в'їзду в ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.