ЄС закликали створити союз із вакцини через другу хвилю COVID-19

Країни Європейського союзу закликали створити союз із тестів і вакцини на тлі другої хвилі коронавірусу.

Про це йдеться в зверненні глави Європейської Ради Шарль Мішеля, опублікованої на сайті Євроради.

"За кілька тижнів ситуація з тривожної перетворилася в загрозливу. Тепер нам потрібно уникнути трагедії", – заявив Мішель.

За його словами, найближчим часом необхідно визначитися із загальними правилами тестування, а також самоізоляції та карантину.

"Кожен день на рахунку. Що нам зараз потрібно, так це рішучі дії однозначно на європейському рівні, засновані на двох стовпах: тестуванні й відстеженні контактів і вакцинах", – сказав він.

Другою основою стратегії Євросоюзу Мішель назвав вакцини від коронавірусу. Глава ЄС вважає, що необхідно буде відслідковувати ефективність і побічні ефекти препаратів, які очікують протягом декількох місяців.

"Це особливо важливо, якщо врахувати, що на розробку вакцини зазвичай іде десять років, а не один", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Італії зафіксували рекордний добовий приріст випадків смерті хворих на коронавірус – помер 221 інфікований. Це найвищий показник із 15 травня.