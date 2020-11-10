Рейтинг Зеленського знижується, Порошенка – росте – опитування

Партія "Європейська Солідарність" з минулих парламентських виборів наростила свою електоральну підтримку у 2,5 рази, а Петро Порошенко міг би вийти до другого туру президентських виборів разом ыз Володимиром Зеленським, якби вони відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. Судячи з них, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Водночас за партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 21%, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 16,5%, ВО "Батьківщина" – 8%, партію "Сила і честь" – 5%, ВО "Свобода" – 4%, партію "Голос" – 3%, "Партію Шарія" – 2%, партію "За майбутнє" – 2%, партію "Громадянська позиція" – 2%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2%, партію "Наш край" – 1%, за партії "Пропозиція", "Опозиційний блок", "Перемога Пальчевського" – менше 1% опитаних.

За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 21% Результати опитування Центру Разумкова

Результати опитування Центру Разумкова

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За Петра Порошенка мають намір проголосувати 21%, за Ю. Бойка — 17%, за Ю. Тимошенко — 8%, за І. Смешка — 6%, за Р. Кошулинського — 3%, за О. Ляшка — 2%, за О. Вілкула — 1%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, за Петра Порошенка мають намір проголосувати 21% Результати опитування Центру Разумкова

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проєкту "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.