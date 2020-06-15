ЄС може відкрити кордони для України: Стефанішина назвала підстави

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Європейський Союз не має недовіри до статистики України щодо коронавірусу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді". За її словами, рівень смертності в Україні під час пандемії дає підстави сподіватися на відкриття кордонів із ЄС. Вона зазначила, що, як порівняти з іншими країнами ЄС, в Україні не було зафіксовано різкого зростання загальної смертності.

Навіть більше, Стефанішина пояснила, що в Україні щомісяця було "менше померлих, ніж торік".

Політикиня зазначила, що офіційні рекомендації Єврокомісії є для України сигналом для початку прямого діалогу про відкриття кордонів.

"Це завдання Міністерства закордонних справ, тому що йдеться про діалог не лише з Брюсселем, а й із сусідніми державами, які, скажімо так, популярні для закордонних відряджень. І міністр закордонних справ приділяє цьому особливу увагу", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоганссон заявила, що з 1 липня Європа поступово відкриватиме свої кордони для туристів. Єврокомісія склала список з країн, які готові до відкриття, України серед них немає.