Еротичне фото часів СРСР, яке "порвало шаблони", показали в мережі

У мережі опублікували еротичне фото часів Радянського Союзу, на якому зображена оголена дівчина у ванній кімнаті, прикрита фіранкою.

Кадр з'явився у Facebook-спільноті "Пізнавальний блог" Zuzga ". Цю фотографію зробив відомий радянський фотограф Микола Хорунжий у Москві в 1959 році. Її історію повідала внучка фотографа Яна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Її дідусь працював кореспондентом журналу "Радянський Союз", йому дали завдання зняти фото на тему "Нова квартира".

"Тоді заселяли новобудову в Нових Черемушках. Фото зроблено в квартирі саме в тому районі. В радянські часи фото відрізнялися пропагандистським стилем. Дід, який мав художню освіту (навчався живопису у Васнецова), підійшов до виконання завдання неординарно. Як сказали б зараз, порвав шаблони", – розповіла Яна.

За її словами, фото робилося в присутності матері цієї дівчини.

"На редколегії виникло замішання, що загрожувало перерости в скандал. Треба розуміти, що журнал "Радянський Союз" курував ЦК КПРС і особисто головний редактор Микола Грибачов. Дід і голова парткому Бугаєв були викликані до Катерини Фурцевої "на килим". Але, як не дивно, Фурцевій настільки сподобалася фотографія, що вона дала добро, і це фото з'явилося не тільки в журналі, що мав, до речі, майже півторамільйонний тираж, а й на виставках", – йдеться в повідомленні.

Фото називалося "Нова квартира" "Пізнавальний блог" Zuzga "/ Facebook

"Пізнавальний блог" Zuzga "/ Facebook

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