Єрмак вилікувався від коронавірусу

Мирослав Семенюк Суспільство 10:18, 23.11.2020 Оновлено: 10:49, 23.11.2020

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу.

Як повідомив він у Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат.

"Стаю до роботи у звичайному режимі", – написав Єрмак.

Водночас він попросив усіх ставитися відповідально до заходів безпеки через пандемію.

Cкрин Facebook

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