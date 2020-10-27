Єрмак розповів, чому взяв у ОП чиновника часів Януковича

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтримав кандидатуру Олега Татарова на посаду його першого заступника.

Він зробив це попри неоднозначну репутацію останнього, пише видання "Бабель".

За словами Єрмака, Татаров курує правоохоронні органи, а кожного кандидата перед призначенням перевіряють.

"Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні", – наголосив він.

На питання журналіста про неправдиву інформацію, яку надав Татаров на брифінгу міліції про напад у ніч на 23 січня 2014 року бійців "Беркута" із засідки на учасників Автомайдану в київському Кріпосному провулку і на вулиці Щорса, голова ОПУ відповів так:

"Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації у мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом [про заборону Комуністичної партії] є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди. Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить передусім його ефективність. Хтось справляється, хтось — ні, вирішуємо по ходу".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський вірить – призначений ним в ОПУ колишній чиновник часів Віктора Януковича Татаров не розганяв мітингувальників на Майдані 2014 року.