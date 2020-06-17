Єрмак розкритикував платформу примирення Сивоха

Кирило Лютий Суспільство 19:11, 17.06.2020 Оновлено: 19:21, 17.06.2020

Платформа примирення ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивоха зазнала невдачі через помилки при її організації та риторику в цілому.

Таку думку висловив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що вважає Сивоха щирою і порядною людиною.

"У нього своя позиція, хтось її розділяє, хтось ні. Але він точно не зрадник, він порядна людина. Багато що у роботі над цією платформою було зроблено дуже кострубато. Що і призвело до таких плачевних результатів", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що йому невідомо, хто брав участь у створенні проєкту, який у результаті провалився.

"Важливо думати над тим, як ти говориш. В Україні більше 13 тисяч сімей втратили своїх близьких. Прийти їм сказати "давайте миритися" – це неправильно. Гнів і обурення були справедливими. Але я впевнений, знаючи Сергія, що він це робив без злого наміру", – пояснив Єрмак.

Глава ОП висловив надію, що Сивохо співпрацюватиме з Міністерством із реінтеграції і "його енергія та бажання принести користь будуть спрямовані в правильне русло".

"Думаю, розігріте суспільство неправильно сприйняло деякі речі і навісило на нього звинувачення несправедливо", – вважає Єрмак.

Андрій Єрмак

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сивохо обурився введенням журналістів, переселенців із Донбасу в переговорний процес у Тристоронній контактній групі, назвавши зміни в складі української делегації "незрозумілими рухами тіла".

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