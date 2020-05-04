Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується ближче до середини травня.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії Atlantic Council "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому" в понеділок, 4 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік [захворюваності на коронавірус] ще до середини травня", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок захворювання на коронавірус. 1 619 осіб уже вилікувалися, а 303 померли.

До цього очікувалося, що пік COVID-19 припаде на перші числа травня, однак темпи зростання епідемії досі стабільні.

Андрій Єрмак

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід з нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.