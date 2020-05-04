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4 травня • оновлено в 23:01
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Єрмак: пік коронавірусу в Україні очікується в середині травня

10.7т
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Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується ближче до середини травня.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії Atlantic Council "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому" в понеділок, 4 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік [захворюваності на коронавірус] ще до середини травня", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок захворювання на коронавірус. 1 619 осіб уже вилікувалися, а 303 померли.

До цього очікувалося, що пік COVID-19 припаде на перші числа травня, однак темпи зростання епідемії досі стабільні.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з позицією ВООЗ продовжили карантин до 22 травня, однак вихід з нього, як і планувалося, розпочнеться з 11 травня. Кабмін вирішив зняти низку обмежень, але за умови дотримання заходів безпеки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. .. очень убедительно г-н Ермак пистел Волкеру что его родичей поубивали касапы . . . поэтому, чтобы не продолжали убивать укряков - нужно срочно сдаваться . . .https://www.obozrevatel.com/politics/superagent-kremlya-piontkovskij-razoblachil-sovetnika-zelenskogo-video.htm
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

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