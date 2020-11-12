"Епіцентр" знову передумав і ще раз змінив режим роботи на вихідних

Борис Бондар Суспільство 23:18, 12.11.2020 Оновлено: 23:32, 12.11.2020

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" в черговий раз змінила своє рішення щодо роботи під час карантину вихідного дня – магазини не працюватимуть.

Про це компанія повідомила в Facebook. На вихідних торгівля буде здійснюватися виключно онлайн.

Товари будуть видавати в Центрах видачі замовлень.

Крім того, в будні дні "Епіцентр" вирішив продовжити свою роботу до 24:00.

Епіцентр не працюватиме на вихідних
Facebook Епіцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після оголошення Кабінетом міністрів України карантину вихідного дня мережу гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, в якій заявила, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.

Потім мережа "Епіцентр" повідомила, що буде продавати на вихідних виключно продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

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